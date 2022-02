Serie A 2022/2023, ufficiale la data di inizio. Novità in Coppa Italia

La Lega Serie A ha annunciato una novità importante per quanto riguarda la Coppa Italia. Ufficializzato anche quando partirà il prossimo campionato.

Finalmente si conosce la data ufficiale nella quale prenderà il via la Serie A 2022/2023. Si tratta di domenica 14 agosto, come comunicato oggi dalla Lega.

Essendoci il Mondiale in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, il campionato italiano deve partire leggermente prima rispetto al solito. Le squadre, di conseguenza, dovranno anticipare un po’ i raduni e le preparazioni per la nuova stagione.

È stato confermato che la Lega Serie A vorrebbe svolgere un torneo amichevole negli Stati Uniti durante lo stop per la Coppa del Mondo. Tutte le venti squadre prenderebbero parte alla competizione, così da tenersi in forma in vista della ripresa del campionato.

Un altro annuncio ufficiale importante diramato oggi riguarda la Coppa Italia. Infatti, dall’edizione 2022/2023 viene introdotto un cambiamento importante che inerente la regola del gol che vale doppio in trasferta. Essa viene abolita, come succede già nelle competizioni UEFA.

Per quanto concerne l’elezione del Presidente della Lega Serie A, essa si terrà il 3 marzo. I candidati sono Mauro Masi (ex Direttore Generale della RAI), Lorenzo Casini (Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura) e Lorenzo Bini Smaghi (economista e membro del Comitato della Banca Centrale Europea dal 2005 al 2011).

Si spera che sia la volta buona per eleggere una figura che ricopra un ruolo molto importante per il calcio italiano. Paolo Dal Pino si è dimesso a inizio febbraio ed è ora di sostituirlo, non si può continuare ad andare avanti senza presidente.