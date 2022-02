Milan-Inter, i numeri del derby in Coppa Italia: rossoneri avanti

Un po’ di numeri e dati del confronto cittadino tra Milan ed Inter, stavolta però relativo soltanto alle partite di Coppa Italia.

Martedì sera la città di Milano si illuminerà nuovamente per una stracittadina molto delicata. Milan e Inter si affrontano per la terza volta in stagione, stavolta nell’ambito delle semifinali di Coppa Italia.

Il match d’andata è previsto dunque per il 1 marzo e giunge in un momento davvero particolare. Entrambe le squadre sono in corsa per lo Scudetto e nei primi posti in campionato. Ma allo stesso tempo stanno vivendo un periodo di magra, tra vittorie mancate e risultati poco edificanti.

Ma in coppa sarà tutto molto diverso. Il secondo trofeo nazionale (che al Milan manca dal 2003) potrebbe rappresentare uno spartiacque anche per la corsa al titolo. In sintesi: le milanesi possono sfruttare il derby per rilanciarsi a livello tecnico ed emotivo.

Leggi anche:

Sheva re del derby, anche in Coppa Italia

Ma andiamo a leggere un po’ di dati e statistiche relative ai derby tra Milan ed Inter, ma stavolta relativi unicamente alle sfide di Coppa Italia.

La stracittadina milanese si è giocata in questa competizione già in 25 occasioni. Il Milan è avanti nel computo delle vittorie: 10 sono infatti i successi rossoneri, contro le 8 imposizioni nerazzurre. 7 volte invece il derby di coppa si è concluso in parità.

Leggendo più nel dettaglio, il derby Milan-Inter in Coppa Italia si è giocato in 14 edizioni. Quattro volte il Milan ha superato i rivali ottenendo la qualificazione diretta, in 3 occasioni invece è stata l’Inter a prevalere eliminando il Diavolo. Nel 1977 addirittura la stracittadina ha rappresentato la finalissima: vinsero i rossoneri con un secco 2-0 ed alzarono per la quarta volta il trofeo.

Le statistiche dicono anche che Andriy Shevchenko sia il miglior marcatore nel derby di Coppa Italia. L’ucraino è andato a segno per 3 volte in questa competizione contro i rivali interisti. Primato diviso a sorpresa con Giuseppe Sabadini, ex difensore del Milan. Quest’ultimo tra il 1971 ed il 1974 ha segnato ben tre gol contro l’Inter.

L’ultimo scontro diretto tra le due milanesi in Coppa Italia risale allo scorso anno: vittoria Inter nella gara secca dei quarti di finale, per 2-1 con rete di Eriksen allo scadere. Derby reso noto dalla clamorosa ‘rissa’ in campo tra Ibrahimovic e Lukaku. L’ultima vittoria milanista in coppa risale al dicembre 2017: 1-0 ai supplementari con la zampata decisiva di Cutrone.