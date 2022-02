Milan-Inter, la programmazione Tv e streaming del Derby di Coppa Italia

Milan-Inter, martedì 1 marzo l’andata della semifinale di Coppa Italia. Tutti i dettagli della programmazione televisiva e in streaming della partita

Milan e Inter di nuovo contro in Coppa Italia a un anno di distanza dal quarto di finale della passata edizione nel quale i nerazzurri si imposero 2-1 in rimonta con gol decisivo di Christian Eriksen su punizione, allo scadere.

Una partita, quella disputata il 26 gennaio 2021, passata alla storia per la rissa tra Lukaku e Ibrahimovic, della quale si è parlata per giorni dopo il match con tanto di murales dedicato fuori da San Siro. Un anno dopo né Lukaku, passato al Chelsea, né Ibra ancora infortunato saranno in campo nella prima delle due sfide per un posto nella finale di Coppa Italia già programmata per mercoledì 11 maggio con sede ancora da definire.

Sarà il Milan a disputare l’andata in casa, un particolare da tenere in considerazione in quanto nell’edizione in corso della Coppa Italia è in vigore ancora il regolamento che stabilisce la cosiddetta validità “doppia” dei gol segnati in trasferta. Una regola, quest’ultima, non più in vigore in Champions, Europa e Conference League dove conta la somma dei gol tra andata e ritorno per stabilire la qualificata o un eventuale epilogo ai supplementari.

La Coppa Italia si adeguerà alla nuova normativa dalla prossima edizione. Al momento Inter e Milan dovranno ancora adattarsi ai vecchi calcoli per centrare un obiettivo, la finale, che manca da tempo a entrambe le squadre. Il Milan ci è arrivato l’ultima volta nel 2018 con il ko all’epilogo per 4-0 con la Juve all’Olimpico. L’Inter non la raggiunge addirittura dal 2011 quando i nerazzurri allenati da Leonardo si imposero sul Palermo.

Milan-Inter, la programmazione tv e streaming

La semifinale di andata di Coppa Italia, Milan-Inter è in programma martedì 1 marzo dalle ore 21. Il match è un’esclusiva televisiva di Mediaset che trasmetterà l’evento in diretta, in chiaro, su Canale 5 con l’ampio pre e post partita condotto da Monica Bertini.

Ampia anche la copertura in streaming della partita che sarà visibile, sempre gratuitamente, su Mediaset Infinity (necessaria la registrazione per accedervi) o sul sito di Sport Mediaset con il player per la diretta disponibile in home page. Su quest’ultimo, inoltre, aggiornamenti con i video in tempo reale sugli highlights della partita.

Dopo la semifinale di andata con l’Inter, il Milan tornerà in campo in campionato nel big match a Napoli di domenica 6 marzo, trasmesso in esclusiva su Dazn. La successiva programmazione televisiva degli impegni di marzo-aprile deve essere ancora comunicata. Verosimilmente, ne sapremo di più in settimana.