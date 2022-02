ML – Ibrahimovic, oggi riscaldamento in gruppo: le ultime

Arrivano aggiornamenti da Milanello in merito alle condizioni e al lavoro di Ibrahimovic. Le notizie sono confortanti e danno fiducia.

Non ci sarà nel derby di Coppa Italia martedì sera contro l’Inter, ma Zlatan Ibrahimovic spera di essere convocabile per Napoli-Milan. Il suo obiettivo è esserci nello scontro diretto di campionato domenica prossima allo stadio Diego Armando Maradona.

Le sue condizioni fisiche sono in progressivo miglioramento. In questi giorni l’attaccante svedese è tornato a lavorare sul campo, correndo e calciando il pallone. L’infiammazione al tendine d’Achille destro lo ha costretto a passare circa un mese in palestra, ma adesso il ritorno si avvicina.

Milanello: Ibrahimovic prima in gruppo e poi a parte

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi Ibrahimovic ha svolto in riscaldamento con il gruppo e successivamente ha svolto del lavoro personalizzato. Incoraggianti le notizie che arrivano da Milanello, dunque.

Il fatto che si sia riscaldato assieme al resto della squadra è un segnale positivo, anche se per il momento deve fare delle sedute personalizzate prima di allenarsi completamente i compagni. Da Milanello filtra ottimismo sul ritorno in tempi brevi di Zlatan tra i convocati di mister Pioli.