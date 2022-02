Addio Milan, trattativa in corso | Un club vuole chiudere subito

Un giocatore della squadra di Pioli sta negoziando con un’altra società, che spinte per concludere in fretta l’accordo.

Non è un segreto che il Milan a fine stagione possa perdere a parametro zero due calciatori importanti come Alessio Romagnoli e Franck Kessie. I loro contratti sono in scadenza e di spiragli per i rinnovi sono pochissimi.

Romagnoli ha fatto sapere di essere disposto ad abbassarsi lo stipendio rispetto ai 5,5 milioni di euro netti annui che percepisce oggi, ma l’offerta rossonera (circa 2,8 milioni più bonus a stagione) non è stata accettata. Sulle sue tracce c’è la Lazio, la squadra per la quale tifa da sempre.

Il club biancoceleste avrebbe avanzato già a Mino Raiola un’offerta contrattuale da circa 3,2 milioni più bonus all’anno. Ci sono buone possibilità che Romagnoli scelga di tornare a Roma, dove ha già vestito la maglia giallorossa.

Leggi anche:

Kessie, rinnovo col Milan lontano: futuro all’estero

Per quanto concerne Kessie, la distanza economica tra il Milan e il suo agente George Atangana è ancora più ampia rispetto a quella esistente per Romagnoli. Il Corriere dello Sport conferma che la richiesta per rinnovare è di 8,5 milioni netti a stagione.

La società rossonera ha fatto una proposta decisamente più bassa, seppur preveda uno stipendio più che raddoppiato in confronto all’attuale (2,2 milioni annui). I soldi messi sul tavolo da Paolo Maldini e Frederic Massara sono assolutamente congrui, però il procuratore spinge per avere di più e valuta proposte estere.

In questo momento è il Barcellona il club che sta esercitando il maggiore pressing per assicurarsi Kessie a parametro zero. Il Corriere dello Sport spiega che i catalani sperano di strappare il sì del centrocampista ivoriano prima della fine della stagione, così da anticipare la concorrenza del Paris Saint Germain e di alcune squadre della Premier League.

Anche in Spagna danno il Barcellona fortemente interessato all’ingaggio di Kessie, ritenuto un rinforzo adatto alla squadra di Xavi. L’ex Atalanta, in realtà, non sembra esattamente un centrocampista funzionale all’idea di calcio del mister blaugrana; però il Barça, evidentemente, vuole anche un mediano con le sue caratteristiche.