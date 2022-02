Milan, nessun dubbio: “Sarà rossonero” | Arriva in estate!

Arrivano conferme importanti per quanto riguarda l’approdo del giocatore al Milan nella prossima stagione. Si tratterebbe di un gran colpo

Il Milan si avvicina sempre di più al primo acquisto della prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza continua a seguire con molta attenzione il calciatore che tanto piace a Maldini e Massara. I contatti con gli agenti ci sono già stati, tutto lascia presagire che la trattativa possa andare a buon fine.

I media esteri sono sicuri. Presto il giocatore che milita in Ligue 1 indosserà la maglia del Milan. Sarebbe davvero un grande acquisto, trattandosi di un ragazzo giovane e di prospettiva che i rossoneri seguono da tempo. L’accelerata è arrivata nelle scorse settimane, resta da trovare l’accordo con il club di appartenenza. Ben presto Pioli potrebbe avere a disposizione un nuovo difensore. Con il ritorno di Kjaer nella prossima stagione, potrebbero salire a tre i centrali difensivi bravi e tutti pronti a lottare per un posto da titolare.

Parliamo ovviamente di Sven Botman, il difensore olandese in forza attualmente al Lille. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com è fatta per l’approdo del giocatore in rossonero. Ci sono anche le cifre: 2,5 milioni e mezzo a stagione. Passi in avanti anche tra le due società. Affare che potrebbe chiudersi sulla base di una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino di Botman, che potrebbe legarsi ai rossoneri a partire dalla prossima stagione e per le successive cinque.

Botman al Milan, trattativa ai dettagli. Con lui si rinforza la difesa

Con l’ormai probabile approdo in rossonero di Sven Botman, si alza notevolmente il tasso qualitativo della difesa del Milan. Vero, probabilmente saluterà Romagnoli, ma verrà sostituito con un calciatore ancor più promettente. Caratteristiche in linea con quella che è la filosofia della società: profili giovani ma di qualità. E Botman piace a Maldini e soprattutto piace a Pioli.

Con lui si potrebbe pensare anche a una difesa a 3 assieme a Tomori e Kjaer, con Calabria e Kalulu subito alle loro spalle. Di sicuro ora stiamo fantasticando, ma niente è da escludere. Aspettiamo intanto ulteriori conferme su una trattativa che procede spedita e che potrebbe regalare all’ambiente milanista un nuovo giocatore con tanta voglia e ambizione, nel tentativo di continuare a sviluppare questo progetto di crescita collettiva.