Ex Milan – Pato torna al gol sotto gli occhi di Kakà | Video

Kakà e Pato si sono incontrati nuovamente in occasione della recente partita dell’Orlando City nella Major League Soccer.

Ricardo Kakà e Alexandre Pato hanno diverse cose in comune. Oltre ad essere entrambi brasiliani, hanno giocato assieme nel Milan e anche nel San Paolo, oltre che nella nazionale maggiore del Brasile. Ma ci sono anche gli Stati Uniti a “unirli”.

Infatti, Kakà ha concluso la sua carriera nella Major League Soccer con la maglia dell’Orlando City. Si tratta della stessa squadra nella quale si è trasferito Pato dall’anno scorso, dopo il momentaneo ritorno in Brasile ancora col San Paolo arrivato in seguito alla conclusione della sua esperienza in Cina.

L’attaccante classe 1989 spera di fare una buona annata in MLS, dato che nella scorsa non è riuscito a dare il contributo che sperava alla franchigia della Florida. Un infortunio a un ginocchio lo ha messo KO e ha collezionato solo 5 presenze. Dunque, è alla ricerca del riscatto nel 2022.

Il nuovo anno è cominciato bene per Pato e l’Orlando City. Infatti, nella prima giornata della MLS 2022 è arrivata una vittoria per 2-0 contro il Montreal. Il gol del vantaggio lo ha segnato proprio il brasiliano ex Milan al 49′, alla sua prima marcatura con i Lions. Dieci minuti dopo è stato Benji Michel a chiudere la partita.

Pato è rimasto in campo per 76 minuti, poi l’allenatore Oscar Pareja lo ha sostituito con Silvester van der Water. A godersi il match a Orlando c’era anche Kakà, ospite del club. Prima del fischio di inizio c’è stato un saluto tra lui e l’ex compagno di squadra, si sono parlati e abbracciati. Sicuramente un bel momento. I tifosi del Milan avranno guardato il video dei due ex rossoneri con un po’ di commozione.