Calciomercato Milan, dalla Spagna: accordo trovato! Battute le rivali

Sembra tutto fatto per l’arrivo del difensore. Dalla Spagna scrivono di un accordo imminente per l’acquisto a costo zero.

Molte le occasioni di mercato per il Milan nella prossima sessione di mercato. I rossoneri, che sicuramente saranno protagonisti nell’estate 2022 per rinforzare la rosa, ne stanno osservando con interesse più d’una.

I rossoneri potrebbero soprattutto arricchire la propria linea difensiva, con almeno un colpo di livello. Un difensore centrale che possa avere qualità e maturità adatta per imporsi negli schemi di Stefano Pioli. Il Milan cerca un erede di Simon Kjaer, che andrà valutato dopo il brutto infortunio al ginocchio.

Il nome principale che radiomercato accosta al Milan in queste settimane resta quello di Sven Botman. Come confermato anche dagli incontri tra il suo entourage ed i dirigenti milanisti in sede. Ma c’è anche un altro profilo low-cost che interessa al Milan da diversi mesi, soprattutto perché in scadenza di contratto.

Lascia il Chelsea al 100%: futuro in Liga?

Il club rossonero, come molte altre società europee, guardano con interesse agli sviluppi sul futuro di Andreas Christensen. Si tratta del forte e coriaceo centrale danese del Chelsea, che però ha fatto una scelta a sorpresa: non rinnoverà il contratto in scadenza con i Blues.

Il classe ’96 piace come detto a mezza Europa e rappresenta un possibile colpo da 90, soprattutto perché a parametro zero. Il Milan è tra le squadre maggiormente interessate, ma dalla Spagna arrivano notizie concrete sulle scelte future del danese.

Il quotidiano iberico Sport parla infatti di un accordo già trovato tra Christensen ed il Barcellona, dal punto di visto contrattuale. Offensiva a sorpresa dei catalani, che in questo modo avrebbero bruciato la concorrenza internazionale. Contatti vivi con gli agenti del difensore ex Brondby ed accordo evidentemente molto vicino.

Il Barça è un’altra squadra che si sta pian piano rivoluzionando. A gennaio ha stravolto il proprio attacco con gli innesti di Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré. In estate farà lo stesso con la difesa, cercando di chiudere per Christensen e liberandosi nello stesso tempo dei cosiddetti esuberi.

Il Milan a questo punto sembra costretto a virare su altri obiettivi. Botman resta il desiderio numero uno della squadra di Pioli, che ha già dato il proprio assenso. All-in sull’olandese, ma da qui all’estate potrebbe cambiare ancora qualcosa.