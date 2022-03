Ibra, un leone in gabbia ma predica calma: nuovo messaggio | FOTO

L’ultimo messaggio social di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese ha le idee chiare: la speranza di vederlo contro il Napoli è ancora viva. Le ultime sul giocatore del Milan

Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nemmeno stasera. Lo svedese è assente dai campi di gioco dal 23 gennaio scorso, quando fu costretto alla sostituzione nel match contro la Juventus, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.

Il calciatore ha così saltato Inter, Sampdoria, Salernitana e Udinese in campionato e la partita di Coppa Italia contro la Lazio.

Ibrahimovic – come detto – non giocherà il match di stasera. Ad oggi appare ancora difficile stabilire la data del suo rientro. Il problema al tendine d’Achille lo ha tenuto fuori gioco per per più di un mese e solo negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi sul campo. Ha iniziato a fare i primi lavori in gruppo ma serve ancora un po’ di tempo.

Ieri Pioli non è riuscito a dare certezze sullo svedese, esprimendosi così: “Sta un po’ meglio, ma non so se ci sarà per il Napoli. E’ da valutare giorno per giorno, vediamo come starà. E’ da valutare giorno dopo giorno, non so ancora se ci sarà per quell’occasione”.

Parole dunque che lasciano ancora più di un dubbio in merito alla sua presenza in un match che può valere una stagione. Battere la squadra di Spalletti al Maradona servirebbe ancora una volta a rilanciare le ambizioni scudetto del Milan. Con un successo la parola Scudetto non potrebbe più essere un tabù.

Ma c’è tempo per pensare alla sfida di domenica sera, valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Oggi testa al derby per tutto il mondo Milan.

Ibra non molla

Un po’ meno per Zlatan Ibrahimovic, che continua a lavorare sul campo, per tornare il prima possibile. Nonostante tutto, lo svedese ha voglia di esserci contro il Napoli ma come detto è presto per dire se ci sarà.

Nel frattempo lo svedese continua a mandare messaggi sui social: nell’ultimo, di pochi minuti fa, si vede Ibrahimovic con il pallone, quasi provato dall’ultimo allenamento, e in fase di meditazione. La frase che accompagna la foto è alquanto chiara “Keep calm“. Un messaggio rivolto sì ai suoi followers ma soprattutto a se stesso.

Lo ha sempre ripetuto, bruciare le tappe per tornare prima non può più farlo. Ne pagherebbe le conseguenze dopo. Ci vuole dunque calma ma Ibra presto tornerà a dare una mano al Milan