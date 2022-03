Kessie al Barcellona? Maldini: “La nostra linea non cambia”

Le parole di Maldini prima del derby di Coppa Italia. Il direttore tecnico rossonero ha parlato di Ibra e anche della questione Kessie

Mancano pochi minuti all’inizio di Milan–Inter, la semifinale d’andata di Coppa Italia. I rossoneri affrontano un match difficile nella settimana che porta allo scontro per lo Scudetto contro il Napoli in campionato domenica sera. Paolo Maldini, nel pre-match, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni anche sulla questione Kessie, che sembra vicino ad un accordo con il Barcellona.

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Milan-Inter, ecco le sue dichiarazioni: “Ibrahimovic è un vincente, è giusto che dica questo. Magari riusciremo a vincere qualcosa quest’anno, ma ciò non vuol dire che non possa continuare con noi. Siamo competitivi in tutti i reparti. In questo momento abbiamo fuori Kjaer e Ibra e lo stiamo soffrendo. Perché l’esperienza di certi giocatori è fondamentale in determinate partite. La Champions ci ha detto che dobbiamo migliorare in tutti. Kessie al Barcellona? Voci normali, è in scadenza e non c’è un accordo. La linea è quella della proprietà e non ci scosteremo sicuramente“.