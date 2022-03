Milan-Inter, Bennacer: “Questo derby è come una finale. Darò il massimo”

Le parole del centrocampista del Milan nel pre-partita del derby di Coppa Italia, che inizierà esattamente alle ore 21.

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. I rossoneri sono alla ricerca di un risultato positivo, sia per il morale sia per ipotecare l’accesso alla finalissima.

La redazione di Milan TV ha interpellato prima dell’inizio del match Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino giocherà dal 1′ minuto, al posto dello squalificato Tonali.

Sulle difficoltà della sfida: “Questa sarà una doppia semifinale tesa e pesante, contro una grande squadra. Per noi è come fosse una finale. Sappiamo che si deciderà tutto al ritorno, ma per noi è una partita importante e da non sottovalutare”.

Sull’importanza del derby e sulle sue condizioni: “È sempre una partita speciale. Noi l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile. La motivazione c’è, dobbiamo fare tutto per vincerla. Come sto? Mi sento bene, mi trovo bene in campo e come sempre cercherò di aiutare al massimo la squadra”.