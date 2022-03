Milan-Inter, finalmente Lazetic: l’immagine che toglie ogni dubbio – FOTO

Novità per il Milan che arriva direttamente dall’indizio pubblicato sui social e sugli account rossoneri. Tutto in vista del derby.

Non ci dovrebbero essere grandi sorprese di formazione per Stefano Pioli in vista del derby di questa sera. Vista soprattutto l’ampia posta in gioco e l’importanza della sfida all’Inter.

Ma spunta una novità tra i convocati rossoneri. Finalmente torna a disposizione di Stefano Pioli anche l’ultimo arrivato in casa rossonera, dopo il mercato di riparazione a gennaio.

Marko Lazetic c’è! L’attaccante classe 2004 arrivato dalla Stella Rossa di Belgrado è tra i disponibili del Milan per la semifinale di andata di Coppa Italia. La notizia è stata ufficializzata tramite un indizio visivo piuttosto chiaro.

Il Milan, sui propri profili social, ha pubblicato poco fa le immagini dallo spogliatoio di San Siro, in attesa dell’arrivo della squadra allo stadio. Tra le maglie immortalate e pronte per essere utilizzate spicca anche quella di Lazetic, col numero 22.

Dunque il giovane talento serbo pare aver raggiunto una buona condizione atletica. Nelle ultime settimane era rimasto fuori per un programma personalizzato, scelto dallo staff tecnico rossonero per cercare di riportarlo fisicamente al top della forma.

Dalle distinte ufficiali di Milan-Inter è svelata anche un’altra notizia. Fuori dai convocati Samuel Castillejo: l’esterno spagnolo del Milan ormai non è più considerato utile alla causa. Poteva partire a gennaio, farà sicuramente le valigie in estate.