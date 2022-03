Milan-Inter, streaming e diretta tv Coppa Italia: dove vedere il Derby

Milan e Inter si ritrovano di nuovo contro in Coppa Italia, un anno dopo il quarto di finale del 2021. Stavolta in palio c’è la finale della competizione

Un duello ormai lungo più di un anno quello tra Milan e Inter. Alla lotta per la vetta della classifica di Serie A che ormai dura da un campionato e mezzo, si aggiunge un’altra sfida di Coppa Italia.

Lo scorso anno, il calcio di punizione di Christian Eriksen allo scadere ha decretato la vittoria dell’Inter per 2-1 nel quarto di finale passato alla storia, più che per il risultato, per la rissa da Lukaku e Ibrahimovic. Stavolta, ci sarà un doppio confronto tra le due rivali che metterà in palio un posto per la finale del prossimo 11 maggio contro la vincente di Juventus-Fiorentina.

Sarà il Milan ad ospitare l’andata in casa. Si gioca – lo ricordiamo – senza la nuova regola “europea” della somma di gol tra andata e ritorno nei confronti a eliminazione diretta. Vale ancora per la Coppa Italia, quella del passato che riconosce una validità “doppia” ai gol segnati in trasferta. Un particolare di non poco conto in vista del ritorno che si disputerà tra ben 50 giorni, ovvero il prossimo 20 aprile.

Rossoneri di nuovo senza Ibrahimovic, la cui assenza ormai dura da più di un mese senza una data certa per il rientro. A quella dello svedese si aggiunge un’altra defezione pesante, quella di Tonali, squalificato. Inzaghi deve rinunciare ancora a Correa mentre torna tra i convocati, almeno per la panchina, Robin Gosens, fermo dallo scorso settembre per l’infortunio (con successiva ricaduta) rimediato in Atalanta-Young Boys di Champions League.

Milan-Inter, dove vedere il Derby in diretta tv e streaming

Il calcio di inizio della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter è fissato alle 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 con l’ampio pre e post partita condotto da Monica Bertini. In telecronaca Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Per chi vuole vedere Milan-Inter in streaming ci sono due opzioni gratuiti: Mediaset Play su Infinity, disponibile su sito e app oppure direttamente il sito di Sportmediaset, sul quale sarà presente il player per seguire il match in home page. Sempre sul sito di Sportmediaset, nella sezione video, gli highlights in tempo reale con i gol e le immagini salienti della partita.

Restando in ambito di programmazione televisiva, è stata definita quelle delle prossime tre partite di campionato del Milan. Il big match di domenica prossima a Napoli sarà un’esclusiva di Dazn, mentre le successive due sfide con Empoli e Cagliari, rispettivamente di sabato 12 e 19 marzo, saranno visibili in simulcast sulla stessa Dazn e su Sky.