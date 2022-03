Milan-Inter, placcaggio di Skriniar su Giroud: niente rigore – VIDEO

Il Milan reclama un rigore per fallo di Skriniar su Giroud ma per l’arbitro non c’è fallo. I tifosi sono furiosi, il rigore sembra esserci

Siamo in una fase decisiva della stagione e il Milan è in campo in Coppa Italia nel Derby contro l’Inter nella semifinale d’andata. Ci sono tante polemiche arbitrali soprattutto dopo quanto successo contro l’Udinese: il gol di mano di Udogie ha fatto scatenare anche Pioli e Maldini, che fino ad oggi non avevano mai parlato di arbitri e di espisodi, anche dopo quello clamoroso contro lo Spezia. Le polemiche continueranno anche dopo la partita di questa sera per un episodio destinato a far discutere.

Stiamo parlando del placcaggio di Skriniar su Giroud non ravvisato dall’arbitro. Dalle immagini non sembrano esserci dubbi ma l’arbitro non ha visto nulla, né il VAR lo ha richiamato. I dubbi sono davvero tanti e il rigore sembra palese. Il difensore non guarda mai la palla e va direttamente sull’uomo. L’episodio sarà rivisto a fine partita ma sui social i tifosi sono infuriati per una scleta che, ribadiamo, è destinata a far discutere un bel po’. Di seguito un fermo immagine che però non chiarisce del tutto la dinamica del fallo.