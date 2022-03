Milan-Inter, bandiere dell’Ucraina sui seggiolini di San Siro – FOTO

Iniziativa dei due club milanesi allo stadio di San Siro, che si schiera apertamente contro la guerra e vicino al popolo ucraino.

Tra meno di un paio d’ore prenderà il via il derby tra Milan ed Inter. Semifinale di andata di Coppa Italia che le due rivali cittadine non intendono snobbare, per motivi sia di campo che di umore.

Le partite ufficiali continuano ininterrottamente anche in un periodo delicato e molto grave a livello di politica internazionale come quello attuale. La guerra in Ucraina sta sconvolgendo tutto il mondo, per la ferocia dell’esercito russo e per la drammaticità della situazione per il popolo ucraino.

Proprio in tal senso per il derby di oggi Milan, Inter e Comune hanno deciso di mettere in atto una piccola ma significativa dimostrazione di vicinanza all’Ucraina. Infatti sulle sedioline dello stadio di San Siro saranno disposte delle bandierine giallo e blu, ovvero i colori della bandiera ucraina.

In questo modo, tutti i tifosi presenti allo stadio questa sera, sia milanisti che interisti, avranno il modo di appoggiare in eurovisione il popolo ucraino e dire stop a questa inutile e sanguinosa guerra. I presenti a San Siro verranno chiamati a sventolare le bandierine ucraine prima del fischio d’inizio del derby. Un piccolo gesto per portare solidarietà e vicinanza dove serve.