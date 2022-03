Dall’Olanda, “Il Milan torna in corsa” | Nuova offerta per l’esterno!

La società rossonera avrebbe presentato una nuova offerta al calciatore, dopo che quest’ultimo ne aveva respinta una prima nei mesi scorsi.

Continua il lavoro della dirigenza del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri studiano delle soluzione low cost per inserire giocatori di spessore nella rosa di Pioli, in modo da poter concentrare tutto il budget in determinati ruoli.

Per il ruolo di terzino destro si stanno facendo delle valutazioni. Se da una parte è scontata la permanenza di Davide Calabria, sempre più uomo chiave di questa squadra, dall’altra parte non lo è il riscatto di Alessandro Florenzi. Non è escluso quindi che in quel ruolo possano cambiare le cose in vista della prossima stagione. Questa potrebbe essere una questione da valutare più avanti ma, in effetti, arrivano già delle notizie in tal senso, questa volta dall’estero.

Dall’Olanda rimbalza l’indiscrezione di un ritorno dei rossoneri su Noussair Mazraoui, terzino dell’Ajax che è già stato accostato ultimamente. De Telegraaf racconta che Maldini ha fatto una nuova proposta al classe ’97 nel corso della scorsa settimana, dopo che l’olandese ne aveva rifiutata una precedente qualche mese fa.

L’esterno marocchino ha il contratto in scadenza con i lanceri e al termine di questi ultimi mesi si accaserà altrove. La possibilità di acquisire il calciatore a parametro zero, sommata alle grandi capacità del suo procuratore, il noto Mino Raiola, ha fatto si che diversi top club europei si siano interessati a lui. Oltre ai rossoneri infatti, il quotidiano olandese inserisce anche il Borussia Dortmund e i Barcellona sulle sue tracce.

Barcellona in pole e offerte dalla Premier

Il club blaugrana è in pole dopo che il presidente Laporta e il suo consigliere Jordi Cruyff hanno incontrato Raiola in gran segreto, per parlare sia di lui che del bomber norvegese Erling Haaland. Anche dalla Premier sono arrivati diversi interessamenti, ma attualmente l’Inghilterra non sarebbe la destinazione preferita del giocatore, che nel frattempo si prepara a dei mesi importanti con l’Ajax, che è ancora in corsa in Champions League e lotta per il titolo nazionale.

Mazraoui si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione: già 5 reti in 20 presenze in campionato per lui, niente male per un difensore. Il suo arrivo potrebbe portare anche a un ipotetico cambio di modulo per Stefano Pioli, visto che il 24enne sa esprimersi bene anche come esterno nei cinque di centrocampo.