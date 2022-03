Dazn, cambiamenti in vista: la decisione sulla doppia utenza

La piattaforma ha deciso di cambiare qualcosa in vista della prossima stagione sportiva per chi vorrà usufruire della visione contemporanea.

Sono in vista alcuni cambiamenti sui costi di DAZN per la prossima stagione. La “concurrency” per gli abbonati sta infatti sta infatti avviando una rimodulazione dei prezzi.

La questione della doppia visione contemporanea attraverso diversi dispositivi da parte degli utenti, che aveva generato una discussione nei mesi scorsi, non dovrebbe essere annullata. Si prospetta tuttavia, con ogni probabilità, un aumento del prezzo per coloro che sceglieranno questa opzione, come già accaduto ad esempio per Netflix.

A seconda quindi dei device registrati, degli stream visibili contemporaneamente e della qualità delle immagini, verrà scelto il nuovo costo prima dell’inizio del prossimo campionato di Serie A, che supererà quindi gli attuali 29,99 euro al mese. A riportare la notizia è il portale Calcioefinanza, che specifica come la piattaforma stia alzando i prezzi in tutti i paese. Dopo Germania e Giappone anche in Spagna il prezzo è salito da 9,99 a 12,99 euro al mese (cifre comunque sempre molto più basse che in Italia).

In conclusione quindi, la doppia utenza verrà confermata e si potrà ancora usufruire della visione contemporanea degli eventi, ma ad un prezzo più alto. DAZN avrebbe già comunicato la scelta effettuata anche al partner TIM. Una notizia importante anche per tutti i tifosi del Milan che dovranno organizzarsi per seguire il Diavolo da casa.