Juventus, Nedved ammette: “Scudetto? Sembrava impossibile, ma…”

Prima di Fiorentina-Juventus, Pavel Nedved si è concesso a qualche domanda ai microfoni di Mediaset. Dichiarazioni scottanti sulla lotta scudetto quelle del dirigente bianconero…

La lotta scudetto adesso è più aperta che mai. Da diverso tempo non si vedeva una battaglia così agguerrita ai piani alti della classifica di Serie A. È anche vero, però, che negli ultimi match è sembrato che le tre squadre sul podio volessero quasi sfuggire alla vittoria del titolo.

Sarcasmo, certo. Ma è assolutamente evidente che Milan e Inter abbiano subito una netta battuta d’arresto nelle ultime uscite. Due pareggi per i rossoneri, e due pareggi e una sconfitta per i nerazzurri. Mentre il Napoli è tornato alla vittoria nell’ultima di campionato contro la Lazio – successo che ha consentito agli azzurri di riacciuffare il posto di capolista a pari punti del Milan.

Sono state sprecate occasioni d’oro dalle due milanesi, punti persi per strada che avrebbero potuto rappresentare una significativa “fuga” in vista dello scudetto. Ma c’è di più, perchè gli inciampi delle due big meneghine hanno permesso l’avvicinamento di una Juventus lanciata verso la rivalsa.

Sino a qualche tempo fa, avremmo detto che i bianconeri rischiavano anche l’accesso alla UEFA Champions League. Ma il mercato di gennaio ha dato una forte scossa al club torinese.

Dopo i risultati negativi di Milan e Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri si è portata a meno cinque punti dai nerazzurri, e a meno sette da rossoneri e azzurri. Le distanze si sono ridotte in maniera sostanziale, e c’è chi è pronto a scommettere che la Juve è prossima al rientro nella lotta scudetto.

È stato chiesto un parere sulla questione a Pavel Nedved, vice presidente e bandiera del club bianconero. L’ex centrocampista ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre gara di Fiorentina-Juventus, semifinale di Coppa Italia. Nedved si è probabilmente ricreduto sulle possibilità per i bianconeri di lottare per il titolo stagionale.

Le sue parole:

Scudetto? Dopo l’Atalanta avrei risposto che è impossibile che la Juventus arrivi a lottare per tale obiettivo. Poi hanno però le prime hanno rallentato un po’ e ci stiamo avvicinando. Il nostro obiettivo deve comunque rimanere l’entrata nei primi quattro posti, per lo scudetto non ci siamo ancora, vista la brutta partenza di quest’anno