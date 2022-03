Milan, dalla Germania: “20 milioni per il centrocampista”

Idea per il centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. Un calciatore internazionale che però è nel mirino di una rivale.

Uno dei reparti che potrebbero subire maggiori cambiamenti in casa Milan in futuro è quello di centrocampo. I rossoneri vantano ad oggi una linea mediana completa e competitiva, ma qualcosa muterà sicuramente.

Franck Kessie ha praticamente già deciso di andare via a fine stagione, non rinnovando il proprio contratto in scadenza. In bilico anche le posizioni dei vari Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, utilizzati con parsimonia da mister Pioli. Gli unici sicuri di restare sono Sandro Tonali e Ismael Bennacer, che a breve rinnoverà il proprio accordo.

Almeno un nuovo innesto a centrocampo dovrà essere effettuato dalla dirigenza. La quale in queste settimane già sta sondando il terreno su diverse soluzioni. Il mercato estivo può portare ad un nome di origine tedesca, almeno secondo gli ultimi rumors provenienti proprio dalla Germania.

Maldini sfida Mourinho: entrambi vogliono l’ex Borussia Dortmund

Oggi il noto quotidiano sportivo tedesco Bild ha inserito il Milan nella corsa ad un mediano tedesco, che si è fatto conoscere con la maglia del Borussia Dormtund ma che da qualche stagione è emigrato in Portogallo.

Si tratta di Julian Weigl, centrocampista classe 1995, in forza al Benfica. Un calciatore dalle caratteristiche piuttosto particolari: vanta infatti una fisicità da corazziere (è alto quasi 1 metro e 90) ma allo stesso tempo è dotato di piedi educatissimi e di ottimi tempi di gioco. Un regista atipico che fa gola a molti.

Nonostante abbia un contratto attivo fino al 2024 ed in questa stagione venga considerato un titolarissimo, Weigl potrebbe lasciare il Benfica. In estate il centrocampista tedesco potrebbe ascoltare nuove proposte dall’estero e valutare seriamente un cambio di maglia. Il 26enne ha voglia di nuove sfide.

Il Milan, come detto, è sulle sue tracce. Ma dovrà fare i conti con la concorrenza della Roma. Infatti la Bild ha scritto di un forte interessamento di José Mourinho per Weigl, considerato ideale per dare fisicità e qualità al centrocampo precario dei giallorossi.

Un affare da 20 milioni di euro circa che stuzzica comunque anche Maldini e Massara. Weigl potrebbe essere il rimpiazzo giusto di Franck Kessie, anche se i due centrocampisti hanno caratteristiche leggermente diverse. L’ivoriano è un cosiddetto ‘box to box’, mentre l’ex Borussia è più un ragionatore di metà campo. In coppia con un elemento versatile come Tonali però potrebbe agire al meglio delle sue potenzialità.