Calciomercato Milan, Kessie verso la firma | Possibile annuncio a breve

Il futuro di Kessie potrebbe essere presto definito: arrivano importanti indiscrezioni sulla sua prossima squadra.

Tra il Milan e Franck Kessie è ormai finita. Non sembra esserci alcun margine per arrivare all’accordo sul rinnovo del contratto. La dirigenza ha fatto il possibile e non intende assecondare le richieste dell’agente George Atangana.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno offerto uno stipendio congruo al giocatore, che oggi percepisce 2,2 milioni di euro netti annui e che avrebbe guadagnato oltre il doppio accettando la proposta rossonera. Tuttavia, il procuratore pretende di più e ciò rende impossibile un’intesa.

Lo scenario attuale non sembra destinato a mutare. Ci sono tutti gli ingredienti per un nuovo trasferimento a parametro zero, dopo quelli già avvenuti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu nel 2021.

Mercato Milan, Kessie verso il trasferimento nella Liga

Kessie interessa a diverse società estere. Spesso si è parlato di un suo futuro in Premier League oppure di un passaggio nel Paris Saint Germain, dove ritroverebbe Donnarumma. Ma negli ultimi giorni si sta facendo spazio un’altra pista.

Dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni sul probabile approdo di Kessie al Barcellona. Oggi il Mundo Deportivo conferma che c’è una trattativa avanzata e che il club catalano è ottimista sul raggiungimento dell’accordo completo con il il centrocampista. L’obiettivo è arrivare alle firme il prima possibile. C’è voglia di accelerare.

Il futuro di Kessie dovrebbe essere al Barcellona e non è escluso che l’annuncio venga fatto tra non molto, anche per placare i rumors inerenti l’interessamento dell’Inter per il giocatore. Ufficializzando la firma con il Barça, almeno verrebbe meno il “timore” dell’ambiente milanista di vederlo ancora in Italia con una maglia differente.

Il Barcellona conta di chiudere quanto prima questo affare e anche l’ingaggio di Andreas Christensen. Anche se il difensore centrale danese è in scadenza di contratto e può lasciare il Chelsea a parametro zero. Xavi ha dato da tempo il suo ok a entrambe le operazioni e spera che si concludano positivamente.

Per quanto riguarda Kessie, sono in molti a pensare che non sia un calciatore esattamente adatto alla squadra catalana. Ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti e nel gioco blaugrana potrebbe essere un pesce fuor d’acqua. Tuttavia, il Barcellona e Xavi sono convinti di puntare su di lui per il futuro.

Vedremo se l’annuncio arriverà presto o se ci saranno dei colpi di scena. L’agente Atangana sta cercando la migliore soluzione economica per il mediano ex Atalanta e probabilmente anche per sé (commissioni). Stando alle indiscrezioni, il Barça avrebbe offerto un contratto quinquennale con uno stipendio da 6,5 milioni netti annui. Kessie è molto tentato da un futuro a Barcellona.