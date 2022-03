Vivere un’esperienza unica con StarCasinò Sport

MilanLive.it ha avuto il piacere di assistere a Milan-Inter di Coppa Italia da una posizione privilegiata grazie a StarCasinò Sport.

Martedì sera a San Siro si è giocato l’atteso derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, una partita molto importante per entrambe le squadre e per i loro tifosi. MilanLive.it non poteva mancare.

Oltre ad avere un giornalista accreditato in tribuna stampa, il nostro sito aveva presenti altri due collaboratori che hanno avuto l’occasione di assistere alla sfida dalla tribuna d’onore arancio. Una bella esperienza che è stata possibile grazie all’invito di StarCasinò Sport, Official Major Partner di AC Milan.

Innanzitutto siamo stati ospiti presso la sala Executive Arancio, all’interno degli spazi riservati dal club rossonero agli sponsor. Il personale ci ha accolto con grande gentilezza, poi ci ha condotto al tavolo dove abbiamo usufruito del gustoso menù offerto assieme ai vari ospiti presenti. Terminata la cena, ci siamo recati presso le comode poltroncine della tribuna d’onore per assistere alla partita. La postazione consentiva una visione perfetta del derby.

La zona lounge, luminosa e piena di richiami al Milan, è accessibile anche nel corso della partita per coloro che sono in possesso del braccialetto che viene consegnato al momento dell’ingresso.

È stata una bella esperienza e cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente StarCasinò Sport per l’occasione concessa a nostri due collaboratori. Ma c’è anche qualcos’altro che sicuramente interessa ai tifosi.

