ML – Da Milanello: Ibrahimovic e Romagnoli, le ultime in vista di Napoli

Non filtrano buone notizie da Milanello. Come appreso dalla nostra redazione, è assai difficile la presenza dei due rossoneri nel match contro il Napoli…

Cattive notizie in vista. Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, anche oggi Zlatan Ibrahimovic non ce l’ha fatta ad allenarsi sul campo. Ancora personalizzato in palestra per lo svedese, che quasi certamente salterà il big match di domenica sera contro il Napoli.

Si pensava che il fastidio tendine d’Achille del piede destro fosse del tutto sparito, ma i fatti contraddicono l’indiscrezione. Zlatan non è ancora a pronto e non sarà disposizione di mister Pioli per lo scontro scudetto contro i partenopei. Le sensazioni erano positive: con due o tre allenamenti sul campo e con i compagni, Ibra avrebbe potuto far parte della lista dei convocati per domenica. Ma nulla da fare, a meno di miracoli nei prossimi due giorni.

E non è finita qui. Anche Alessio Romagnoli non ha svolto l’allenamento in gruppo. Il difensore, capitano rossonero, ha lavorato anche lui in palestra, dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo di Milan-Inter di Coppa Italia. Sono state escluse lesioni per Alessio, ma il problema all’adduttore non è stato ancora del tutto smaltito.

Ecco che Stefano Pioli, come preannunciato, si affiderà ancora ad Olivier Giroud in attacco. Mentre in difesa agirà Pierre Kalulu, facendo le veci del capitano rossonero. Il giovane francese, per fortuna, ha dimostrato di poter competere a qualsiasi livello e di essere all’altezza del campionato di Serie A. Subentrato a Romagnoli, nel derby di Coppa, ha condotto una gara molto positiva e attenta.

Purtroppo, però, non sarà vantaggioso per il Milan e Pioli presentarsi al Maradona con due assenze così importanti. La squadra dovrà dare il massimo.