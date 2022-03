Napoli-Milan, le ultime sugli azzurri: recuperano in due

In vista di Napoli-Milan, scopriamo quali sono le condizioni della rosa di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha recuperato due infortunati…

Domenica sera andrà in scena uno dei match più decisivi della stagione. A sfidarsi ci saranno Napoli e Milan, le attuali capoliste della classifica di Serie A. Rossoneri e azzurri, infatti, condividono attualmente la prima posizione a pari punti (57), e la sfida sarà un vero e proprio crocevia.

L’Inter, secondo in classifica, starà a guardare lo scontro diretto tra le due rivali, sperando molto probabilmente in un pareggio. Ma Milan e Napoli hanno solo un obiettivo in mente, ovvero la vittoria. I 3 punti potranno essere decisivi per le sorti di una delle due squadre. Quest’anno la lotta scudetto è assolutamente aperta e agguerrita, e soltanto chi farà meno errori potrà aggiudicarsi il titolo.

Stefano Pioli e Luciano Spalletti sono a lavoro da qualche giorno per preparare la fatidica sfida. I due tecnici hanno tutta l’intenzione di schierare in campo il miglior undici possibile per giocarsi la gara sotto il punto di vista del bel gioco. Milan e Napoli rappresentano le due squadre che molto probabilmente hanno mostrato il più bel calcio in questa stagione, e per questo in molti si aspettano un match divertente e di alta qualità.

Ovviamente, però, Pioli e Spalletti dovranno far i conti con il problema infortuni. Il Milan spera tanto di poter recuperare Zlatan Ibrahimovic per domenica sera e quindi avere la rosa al completo, mentre il Napoli conta di poter ripescare almeno due giocatori dall’infermeria.

Le ultime sul Napoli: Anguissa e Lozano in gruppo, due assenze

Secondo quanto comunicato dal Napoli, attraverso una nota ufficiale, oggi la squadra ha svolto un allenamento al mattino. Presenti alla seduta anche Zambo Anguissa, che ha svolto l’intero allenamento coi compagni, e Hirving Lozano, che ha prima lavorato in palestra e poi si è unito alla squadra per il resto della seduta.

Hanno svolto invece un lavoro personalizzato Tuanzebe e Malcuit: i due quasi certamente non saranno a disposizione di mister Spalletti per il big match di domenica sera. È certo invece che Anguissa e Lozano sono ormai prossimi al rientro.