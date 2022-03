Donnarumma, finalmente la svolta: il Psg ha preso un’importante decisione

Dalla Spagna assicurano che la scelta ormai è presa: l’ex portiere del Milan non dovrà più soffrire la concorrenza.

Da quando Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan in estate per trasferirsi al Psg, le cose non sono andate proprio benissimo per il portiere della Nazionale azzurra

Dai tanti fischi ricevuti a San Siro nella fase finale della Nations League alla difficoltà nel trovare una maglia da titolare con il club francese, fino alla polemica alzata proprio da lui con il Milan per l’annuncio telefonico dell’acquisto di Mike Maignan da parte dei rossoneri. Dopo le difficoltà di questi mesi sembra che le cose possano migliorare nell’immediato futuro.

La concorrenza in porta tra lui e Keylor Navas potrebbe infatti terminare a breve. Pochettino, che nella prima parte di stagione ha alternato continuamente i due tra i pali, non dovrebbe più avere l’imbarazzo della scelta dalla prossima stagione. Donnarumma ha finalmente vinto il ballottaggio e l’estremo difensore costaricano lascerà il Psg a fine anno, nonostante il fresco rinnovo fino al 2024. L’ex Milan ha passato il periodo di prova e Pochettino si è convinto della sua affidabilità dopo le buone prestazioni delle ultime settimane, quindi il Psg, come è giusto che sia, punterà sul giovane acquistato in estate.

A riportare la notizia è Don Balon. Il quotidiano spagnolo spiega che Navas, che si sarebbe ormai rassegnato alla situazione, potrebbe accasarsi quindi in Premier League, al Newcastle, che con la nuova proprietà non vede l’ora di fare grandi investimenti in ogni zona del campo.