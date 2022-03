Leao, disponibile la nuova canzone: dove e come ascoltare il singolo “Escolhas”

L’attaccante rossonero continua a portare avanti la sua passione per la musica e da oggi si può ascoltare il suo nuovo brano “Escolha”.

Nell’anno della sua definitiva consacrazione, Rafael Leao vuole tirare fuori il meglio da sé, sotto tutti i punti di vista. Il 22enne sta diventando un uomo chiave della squadra di Stefan Pioli, dedicando tanto tempo e impegno nel migliorarsi.

Allo stesso tempo però, il rossonero non perde di vista le altre sue passioni al di fuori del mondo del calcio, come ad esempio la musica. Da mezzanotte, infatti, è disponibile su tutti i digital store il suo nuovo singolo “Escolhas”. Da cantante il suo nome d’arte è WAY 45. Si può dire che è decisamente il suo momento. La canzone è già disponibile quindi su Spotify.

Leao è stato pochi giorni fa protagonista di una lunga intervista a Dazn, che lo ha voluto ai propri canali visto che in questi mesi il talento è sulla bocca di tutti. L’attaccante portoghese erano effettivamente già entrato ufficialmente in questo mondo lo scorso anno, quando aveva presentato il suo primo album, intitolato “Beginning”, con all’interno sette tracce che si dividono tra rap, trap e drill. In passato l’ex Lille aveva dichiarato in un’intervista a 4-3-3: “Con chi farei una canzone? Alexis Saelemaekers. Sa cantare, ha fatto anche lui una canzone: me l’ha fatta sentire, è in francese. Ha pure un buon flow”.

Leao non ha mai avuto dubbi sull’importanza che la musica ha ora e potrà avere nel suo futuro, come aveva spiegato tempo fa: “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello nella vita“.