Milan, arriva la Premier League | Le big vogliono il difensore!

Secondo attendibili fonti inglesi, diversi club di Premier sono sulle tracce del difensore che tanto piace al Milan. In estate, è prevista una vera e propria asta…

Il Milan è pronto a regalarsi un difensore di spessore in vista della prossima stagione. C’è l’esigenza di rinforzare il reparto, dato che quasi sicuramente Alessio Romagnoli lascerà il club a giugno, quando il suo contratto sarà scaduto.

I nomi che attualmente vengono accostati con insistenza all’ambiente rossonero sono quelli di Sven Botman e di Gleison Bremer. Due centrali difensivi con caratteristiche diverse, ma entrambi molto forti e con importanti qualità. Il primo dal Lille, il secondo dal Torino. Il Milan monitora con attenzione i loro profili, e in estate dovrà scegliere su chi puntare.

Ogni giorno escono fuori nuove indiscrezioni. Secondo molte fonti, sarà Sven Botman il prossimo acquisto difensivo del Milan. Pare che Maldini e Massara abbiano già strappato l’accordo agli agenti e al giocatore, ma adesso rimane da trovare l’intesa con il Lille in merito al costo del cartellino di Sven.

Allo stesso modo, però, altre fonti affermano che il Milan è attualmente favorito ad aggiudicarsi le prestazioni di Gleison Bremer, il brasiliano del Torino sul quale c’è una folta concorrenza. In Italia, l’Inter è la grande rivale di mercato per Gleison, ma all’estero un altro top club come il Bayern Monaco è pronto all’assalto per prelevarlo dal Torino.

Ma non è finita qui. Secondo il Mirror, la lista di pretendenti al cartellino di Bremer è lunghissima, e di recente si è inserito un altro club con convinzione.

Tottenham, scelto il rinforzo difensivo: Conte vuole il brasiliano

Il Mirror ha oggi raccontato che il Tottenham di Antonio Conte è piombato forte su Gleison Bremer. Sarebbe lui il prescelto per rinforzare una difesa che in questa stagione è stata pessima. Gli Spurs sono riusciti ad uscire dalle tre coppe, e lottano con fatica per arrivare tra le prime quattro posizioni della Premier. Non sono proprio passati inosservati gli errori difensivi, e per questo in estate è d’obbligo acquisire un rinforzo.

Ebbene, dopo le voci che hanno dato il Tottenham sulle tracce di Sven Botman, l’altro obiettivo di mercato del Milan, ecco che l’ultima idea degli Spurs porta proprio il nome di Gleison Bremer. Il Mirror sottolinea che il Tottenham non è l’unico club inglese a seguire il brasiliano, dato che anche Manchester United, Manchester City e Liverpool lo hanno messo nel mirino.

Pare che la lista di pretendenti a Bremer sia infinita e soprattutto di gran prestigio. Il Torino ha promesso al giocatore che in estate verrà ceduto, e per questo di recente ha prolungato il suo contratto sino al 2024. Bremer vuole garantire al club che lo ha reso grande una notevole entrata economica in cambio della sua cessione.

Adesso, rimane soltanto da capire quale sarà, tra le tante pretendenti, quella che si aggiudicherà il brasiliano in vista della prossima stagione. Probabilmente, potrà concedersi il lusso di avere in rosa un “animale” di difesa come Bremer il club che farà l’offerta più alta.