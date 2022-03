Napoli, sorride Spalletti: due recuperi importanti in vista del Milan

I campani avranno a disposizione due pedine in più nel big match contro i rossoneri. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni

Buone notizie in casa Napoli, che a pochi giorni dallo scontro diretto per il primo posto con il Milan recupera due giocatori. Può sorridere Luciano Spalletti, autentica bestia nera di Stefano Pioli, che avrà a disposizione quasi l’intera rosa domenica sera al “Maradona“.

Arrivano delle good news per quanto riguarda il Napoli. Gli azzurri recuperano in extremis ben due giocatori, una cosa impensabile soltanto qualche giorno fa. Invece entrambi hanno accelerato il loro percorso di riatletizzazione e saranno disponibili per la gara contro il Milan. Un match che può decidere un’intera stagione perché si affrontano le prime della classe, appaiate in testa alla classifica con gli stessi punti messi in cascina fino ad ora.

E dunque può certamente sorridere Spalletti, che a differenza di Pioli recupera calciatori e non li perde. Il tecnico rossonero infatti difficilmente riuscirà ad avere Alessio Romagnoli, uscito malconcio nel primo tempo della semifinale del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Per lui non c’è un problema serio muscolare, ma bisogna comunque andarci cauti. Oggi si è allenato in palestra e per questo motivo molto probabilmente dovrà alzare bandiera bianca. Per Ibrahimovic la situazione è simile: improbabile una sua convocazione, ma non si esclude che Pioli lo porti almeno in panchina. Oggi ha svolto una seduta personalizzata in campo.

La probabile formazione del Napoli anti-Milan: attacco pesante per Spalletti

La notizia di oggi è il ritorno in gruppo di Lozano, esterno d’attacco del Napoli. Il messicano sarà dunque a disposizione di Spalletti per domenica sera. Di sicuro non partirà titolare ma ci sono buone possibilità di vederlo in campo nel secondo tempo. Stessa cosa per Anguissa, tornato ad allenarsi con il resto della squadra da qualche giorno. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Napoli: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione on una fase dedicata al torello e successivamente ha svolto partita a campo ridotto. Chiusura con lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto l’intera seduta in gruppo. Allenamento personalizzato in campo per Malcuit”.

Mancheranno dunque Tuanzebe e Malcuit, ma Spalletti avrà Lozano e Anguissa. Perciò queste potrebbero essere le scelte del mister toscano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.