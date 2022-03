Milan, sfuma un’occasione a zero | Firmerà col Barcellona

Il Barcellona si inserisce su un giocatore che può partire “gratis” e che sembrava interessare anche al club rossonero per l’estate.

Il mercato dei giocatori in scadenza di contratto comprende spesso nomi interessanti e occasioni da cogliere. Il problema è rappresentato dalle commissioni chieste dagli agenti, che spesso pretendono troppi soldi per sé.

Il Milan ha una politica molto chiara nei rapporti con i procuratori e spende solamente quanto ritenuto giusto, senza andare oltre un determinato limite. Per questo, la dirigenza finora nelle ultime stagioni non ha quasi fatto affari a “parametro zero”.

Gli unici arrivati con tale formula negli ultimi tre anni sono Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic e Antonio Mirante. Non è da escludere che nella prossima finestra estiva del calciomercato possa arrivare a Milanello un calciatore in scadenza di contratto, dato che vi sono alcuni profili che potrebbero fare comodo a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, anche il Barcellona mette il terzino nel mirino

Uno dei giocatori che possono essere tesserati a parametro zero nella prossima finestra estiva del calciomercato è Noussair Mazraoui, 24enne terzino destro marocchino ma in possesso anche del passaporto dei Paesi Bassi. Gioca nell’Ajax, in questa stagione ha collazionato 5 gol e 4 assist in 28 presenze.

In queste settimane il suo nome è stato accostato anche al Milan, nonostante vi sia già Davide Calabria come titolare nel ruolo e vi sia anche la concreta possibilità che il club riscatti Alessandro Florenzi dalla Roma.

L’agente di Mazraoui è Mino Raiola, con il quale il Milan non va d’accordissimo. Basti pensare all’addio di Gianluigi Donnarumma e a quello probabile di Alessio Romagnoli. Per tale ragione fin da subito è sembrato difficile pensare che la società rossonera potesse prendere il giocatore.

Tuttavia, il problema maggiore del Milan potrebbe essere la concorrenza. Ci sono più squadre interessate a Mazraoui e di conseguenza c’è il rischio che si scateni un’asta. Tra le società che hanno messo nel mirino il calciatore ci sono anche Borussia Dortmund e Barcellona.

In Spagna il portale elnacional.cat spiega che Raiola e il Barça avrebbero persino raggiunto un accordo. Il terzino destro marocchino è ritenuto l’ideale sostituto di Dani Alves, che non dovrebbe essere confermato. Per età, qualità ed esperienza Mazraoui è considerato perfetto per giocare sulla fascia destra di Xavi.

Il Barcellona è la destinazione preferita del giocatore, per il quale è pronto un contratto di cinque anni. Salvo sorprese, il classe 1997 indosserà la maglia blaugrana dalla prossima stagione.