Milan, l’attaccante ancora a segno: ci prova la Premier League!

Con quella di oggi sono otto le reti dello spagnolo in campionato. I rossoneri lo tengono d’occhio ma occhio alla Premier.

Il Milan ha messo nuovamente gli occhi su un giocatore che ha militato in rossonero in passato. Maldini sta studiando tantissime situazioni per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione.

Il primo obiettivo che ha il Diavolo sul mercato è quello del difensore centrale, con la trattativa Botman che viene data già per conclusa. Ci sarà poi da risolvere il nodo legato a Kessie e al suo eventuale sostituto. A quel punto la società studierà la strategia per inserire degli innesti importanti sulla trequarti per dare ancora più imprevedibilità alla fase offensiva della squadra.

Il nome tornata on in ballo nelle ultime settimane è quello di Gerard Deulofeu. Il classe ’94 sta continuando a esprimersi su altissimi livelli quest’anno e oggi ha realizzato il suo ottavo gol in campionato con l’Udinese. L’attaccante ha già vestito la maglia del Milan nel 2017, lasciando un ottimo ricordo, e tornerebbe volentieri in rossonero. Qualche settimana fa ha infatti dichiarato: “Andai via perché il Milan cambiò proprietari e dirigenza. Porto il Milan nel cuore, ho ottimi ricordi di quel periodo”.

Il Milan cerca un giocatore con quelle caratteristiche, in grado di giocare sua sull’esterno che nella zona centrale. Le qualità e la velocità permettono a Deulofeu di svariare su tutti i fronti e a Pioli potrebbe far comodo un profilo come il suo. Ultimamente sembra però che la destinazione futura più probabile per lo spagnolo sia la Premier League.

Secondo i più recenti rumours il West Ham di David Moyes avrebbe preso già i contatti per provare a riportare in Inghilterra il fantasista dell’Udinese. Si tratterebbe della terza esperienza in Premier per Deulofeu, dopo quelle con l’Everton e il Watford. Il Milan resta alla finestra e attende di capire se ci saranno le possibilità di tentare un affondo