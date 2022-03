Napoli-Milan, l’annuncio di Pioli su Ibrahimovic!

L’allenatore ha chiarito la situazione dell’attaccante in conferenza stampa. Lo svedese è disponibile e sarà in panchina al Maradona.

Uno dei grandi dubbi in vista del big match di domani sera tra i partenopei e i rossoneri era quello della presenza o meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è fermo da fine gennaio per un problema al tendine d’Achille e ha fatto di tutto per esserci contro il Napoli.

Sulla questione ha sciolto ogni dubbio l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre-match. Il tecnico emiliano, rispondendo a precisa domanda sulle condizioni dell’attaccante, ha dichiarato: “Ibra sta meglio, si è allenato con noi sia ieri che oggi. probabilmente ci sarà domani”.

L’attaccante non può sicuramente essere al meglio ma la sua presenza rimane comunque fondamentale. Ibra partirà quindi per la trasferta di Napoli e siederà in panchina con i compagni. Non ha i novanta minuti nelle gambe ma se sarà necessario Pioli lo getterà nella mischia a gara in corso. Ovviamente sarà Olivier Giroud a partire dall’inizio in attacco.