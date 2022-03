Napoli-Milan, le probabili formazioni: nessun dubbio per Pioli e Spalletti

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, big match in programma domenica sera alle ore 20.45. Secondo la Gazzetta, Pioli e Spalletti hanno le idee chiare…

Manca un giorno per il gran posticipo di Serie A. Domani sera, allo Stadio Maradona, avrà luogo uno dei match più avvincenti e agguerriti dell’intera stagione. A sfidarsi Napoli e Milan, due squadre che lottano ferocemente per lo scudetto.

La posta in palio è altissima, dato che la vittoria potrà essere decisiva per le sorti dell’intera stagione. Le due formazioni condividono attualmente la seconda posizione in classifica a pari punti, ben 57. Solo un punto le separa dalla capolista Inter, che ieri ha schiacciato la Salernitana con un netto 5-0.

Napoli e Milan non vogliono mancare l’appuntamento al sorpasso, e per questo ci si aspetta una gara infuocata e piena di emozioni. Stefano Pioli e Luciano Spalletti vogliono far girare al meglio le loro squadre. I due tecnici sono ad oggi considerati quelli che fanno esprimere il miglior calcio in Italia. Ma per farlo, è chiaro che entrambi necessitano dei giocatori giusti.

Pioli e Spalletti hanno lavorato sodo in questa settimana insieme alle proprie rose, con l’obiettivo di schierare in campo la miglior formazione secondo i tatticismi e le strategie ideate per combattere l’avversario. La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha riportato quelle che dovrebbero essere le formazioni ufficiali di Napoli e Milan domani sera.

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Pioli si affida a Kessie

La rosea ha in pratica confermato quanto è stato ampiamente pronosticato in questi giorni. Pochi dubbi sulla formazione di Stefano Pioli. Il Milan partirà con Mike Maignan in porta. Davanti a lui, Kalulu e Tomori a comporre la coppia centrale di difesa, mentre ai lati agirà Calabria sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra. Ci si aspetta una prova attenta e all’altezza dal giovane Pierre, proprio come quella messa in campo contro l’Inter in Coppa Italia.

Al centrocampo, ecco che tornerà Ismael Bennacer titolare in campionato. L’algerino ha scontato la giornata di squalifica nel match contro l’Udinese, quindi domani tornerà ad affiancare Sandro Tonali. La sorpresa principale riguarda certamente l’impiego di Franck Kessie sulla trequarti. L’ivoriano è ancora una volta chiamato a ricoprire la posizione di trequartista centrale per contenere la forza tecnica del centrocampo azzurro.

Ad affiancarlo, sulle fasce, ci sarà l’imprescindibile Rafael Leao sulla sinistra, e Alexis Saelemaekers sulla destra. Pare che il belga sia nettamente favorito su Junior Messias.

In attacco, toccherà per la settima gara consecutiva a Olivier Giroud. Il francese, a secco di gol dal match di Coppa Italia contro la Lazio, proverà a trovare la sua prima rete rossonera lontana da San Siro.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Napoli, Spalletti si affida ai suoi fedelissimi

Anche per quanto riguarda la probabile formazione di Luciano Spalletti si hanno poche perplessità. Il tecnico toscano si affiderà ai suoi uomini migliori, potendo però ripescare dalla panchina elementi importanti come Anguissa e Lozano, dato che i due hanno recuperato dall’infortunio.

Ad ogni modo, l’11 titolare del Napoli sarà così composto secondo la rosea: Ospina in porta, retroguardia composta da Di Lorenzo terzino a destra, coppia di centrali Rrahmani-Koulibaly, Mario Rui terzino a sinistra. Sulla mediana ecco Lobokta e Fabian Ruiz, mentre sulla trequarti agiranno Politano a destra, Zielinski centrale e Insigne a sinistra.

Centravanti in solitaria Viktor Osimhen.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobokta; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.