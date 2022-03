Niente Milan, l’olandese verso l’Arsenal

Non c’è solo il Milan sulle tracce del giovane trequartista. L’Arsenal potrebbe presto chiudere per il giocatore per 25 milioni di euro. Il punto

Otto gol e ben dodici assist, è questo il bilancio stagionale di Noa Lang. Il trequartista olandese classe 1999 si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Bruges, giocando, praticamente in tutti i ruoli dell’attacco. Da ala sinistra sono arrivati sei centri e ben sette passaggi vincenti.

In stagione il 22enne è stato impiegato anche da prima e seconda punta, oltre che da ala destra. Una capacità di muoversi in più ruoli che lo rendono ancor di più interessante agli occhi dei tanti osservatori, che più volte sono volati in Belgio per ammirarlo.

Tra questi c’è anche il Milan, che non ha mai nascosto l’interessamento per il talento olandese. Noa Lang potrebbe essere il profilo giusto per rafforzare una trequarti che ha bisogno di freschezza, gol e assist.

Concorrenza per Lang

Lang piace tanto a Paolo Maldini e Frederic Massara ma la concorrenza non manca. Il calciatore ha tanto mercato soprattutto in Inghilterra, dove club di medio-alto livello sono pronte a mettere sul piatto del Club Bruges diversi soldi.

Tra i team maggiormente interessati c’è certamente l’Arsenal. Il club londinese ha sempre investito tanto suoi giovani e il prossimo obiettivo appare essere proprio Noa Lang. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, gli inglesi avrebbero fatto seguire l’esterno per mesi e sembrano, finalmente, pronti ad affondare il colpo.

Il giocatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbe trasferirsi a Londra, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. I contatti tra le parti sono stati avviati e a breve l’affare potrebbe chiudersi.