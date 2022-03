Sky – Rifinitura in gruppo: Ibrahimovic verso la convocazione

La notizia non è ufficiale ma le possibilità di una sua convocazione sono aumentate di molto. Lo svedese ha accelerato il recupero negli ultimi giorni

Le speranze di vederlo tra i convocati erano davvero minime, ma sembra che Ibrahimovic stia per spiazzare tutti. Potrebbe arrivare l’ok dallo staff di Pioli per vederlo almeno in panchina domani sera al “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Buone, anzi ottime notizie giungono da Milanello. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo di Sky Sport, Peppe Di Stefano, Zlatan Ibrahimovic va verso la convocazione in vista del Napoli. Recupero lampo il suo, sembravano non esserci spiragli solamente tre giorni fa. Ed invece ha accelerato clamorosamente il suo recupero nelle ultime quarantotto ore e potrebbe seriamente essere nella lista che redigerà Pioli.