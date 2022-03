Milan, sfida infinita con la Juve: centrocampisti nel mirino

Ancora una volta il calciomercato del Milan è pronto ad incrociarsi con quello della Juventus. Le attenzioni di entrambe le squadre sono puntate a centrocampo. Serve un tassello nuovo per migliorare il reparto. La sfida è pronta

Milan e Juventus si preparano a sfidarsi, ancora una volta, sul calciomercato. Si intrecciano le trattative e gli interessi per alcuni calciatori, che in estate sono destinati a cambiare maglia. I riflettori sono puntati soprattutto a centrocampo dove sia i bianconeri che i rossoneri sono intenzionati a intervenire.

Il Diavolo è chiamato a sostituire il partente Franck Kessie, la Vecchia Signora, invece, certa un nuovo tassello dopo gli acquisti di Locatelli e Zakaria.

Anche l’ivoriano è un pensiero bianconero ma tutto lascia pensare che la sua nuova squadra sarà il Barcellona. Il Milan – non è un segreto – ha scelto il profilo per sostituirlo: ve lo raccontiamo, ormai da settimane, il prescelto per rafforzare il centrocampo è Renato Sanches.

Il Diavolo sta trattando il suo acquisto ormai da tempo. Ci ha provato a gennaio, ad anticipare la concorrenza, soffiandolo al Lille, ma i francesi hanno alzato il muro. E’ un affare da circa 20/25 milioni di euro e il Milan vorrebbe chiudere il prima possibile per non correre il rischio che altre squadre ci provino.

Negli ultimi giorni Tuttosport ha rilanciato Renato Sanches per la Juventus. Il suo nome viene accostato ai bianconeri anche stamani ma al momento non si registrano particolare accelerate. Il Milan appare in vantaggio ma bisogna sfruttarlo, anche perché sullo sfondo restano le squadre inglesi.

Non solo il portoghese

Tuttosport in edicola stamani, oltre al nome del solito Pogba, accosta alla Juventus anche Milinkovic-Savic e Zaniolo. Profili, che in momenti diversi sono finiti in orbita rossonera. Nelle ultime settimane sono arrivate conferme in merito all’apprezzamento di Maldini per il talento di Mourinho ma al momento nulla più.

Un altro centrocampista, che piace sia al Milan che alla Juventus è Frattesi del Sassuolo ma anche in questo caso le voci non si sono trasformate in trattativa, almeno per il Diavolo. Per l’italiano dei neroverdi la squadra che appare più convinta ad investire su di lui è l’Inter di Beppe Marotta