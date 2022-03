Napoli-Milan, convocati azzurri: tornano tutti

I convocati di Luciano Spalletti per la partita di stasera al Maradona, che metterà di fronte Napoli e Milan. Una partita, Scudetto, valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Sarà un Napoli al gran completo quello che sfiderà stasera il Milan di Stefano Pioli. Luciano Spalletti recupera tutte le sue pedine: tornano così anche Lozano e Anguissa.

Ecco l’elenco completo dei giocatori che saranno a disposizione stasera per il match, valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Un match che dirà tanto in ottica Scudetto. Una vittoria porterebbe una delle due squadre da sola in testa alla classifica, l’altra rischierebbe di essere risucchiata dalla lotta per la Champions League, se la Juventus dovesse conquistare i tre punti contro lo Spezia.

I convocati di mister Spalletti

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

Come è noto, il Milan, ormai da diverse partite, da quando le squadre hanno dovuto fare i conti con la nuova ondata Covid-19, ha deciso di non comunicare la lista dei convocati. Non dovrebbero, però, esserci sorprese: dopo più di un mese Zlatan Ibrahimović si prepara a tornare a disposizione di mister Pioli. Out Alessio Romagnoli, al pari, chiaramente, di Simon Kjaer. Il Milan è volato a Napoli in mattinata e farà ritorno a Milano già in tarda notte dopo il match del Maradona