Giroud ci crede: l’annuncio del francese ad un tifoso

Foto e chiacchierata con i tifosi per Olivier Giroud. L’attaccante super disponibile non si nasconde. Ecco cosa ha detto il centravanti

Sono le ore di Olivier Giroud. Il bomber francese è tornato decisivo: dopo aver permesso al Milan di conquistare il derby, con una doppietta, che ha ribaltato l’Inter, ieri ci ha messo ancora una volta lo zampino.

Ha allungato il piedone sinistro, intercettando il tiro di Davide Calabria, e trovando così il gol della vittoria. Un trionfo, che rilancia le ambizioni del Milan, tornato in testa alla classifica.

Tutti stamani, giornali, tifosi e non solo, ad esaltare le qualità di Olivier Giroud, che è riuscito a sfatare la maledizione della maglia numero nove. I gol totali sono 11, otto dei quali in Serie A, tre in Coppa Italia. Gol importanti che stanno permettendo al Milan di lottare per entrambi i trofei.

Stefano Pioli fatica, ancora, a nominare la parola Scudetto e le battute di arresto contro Salernitana e Udinese giustificano il fatto che mantenga il profilo basso ma i calciatori – nelle interviste – difficilmente si sono nascosti, parlando chiaramente di Scudetto.

I tifosi sono ancora un po’ divisi ma è evidente che il successo contro il Napoli, pesantissimo, ha fatto tornare il sorriso a tutti. Ora il popolo del Diavolo è ottimista e ha voglia di sognare.

Giroud non si nasconde

Olivier Giroud non si nasconde e risponde ai tifosi. L’attaccante – come testimoniano le immagini di SkySport, pubblicate su Instagram – ha fatto die selfie con alcuni sostenitori del Diavolo nei pressi di Casa Milan.

Poi è arrivato uno scambio di battute prima di entrare in macchina:

“Lo vinciamo il campionato?“, chiede un tifoso;

“Si, certo!“, risponde convinto il bomber;

“Però, veramente…” ribatte il tifoso;

“Dai, dai!“, conclude Giroud.

Un siparietto carino da parte di un calciatore sempre super disponibile con i tifosi, che sono finalmente tornati a sognare, anche grazie ai suoi goal.