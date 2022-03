Bennacer onnipresente: il dato di Napoli-Milan è clamoroso – FOTO

I complimenti dalla Lega sono arrivati attraverso un post su Twitter. Il centrocampista algerino è sempre più uomo chiave nel Milan di Pioli.

Sono arrivati anche dalla Lega Serie A i complimenti a Ismael Bennacer per la grande partita disputata domenica sera al Maradona contro il Napoli. La prova dell’ex Empoli è stata fondamentale nel raggiungimento della vittoria in questa sfida scudetto.

Una prestazione di gran livello che va a sommarsi a quella fatta contro l’Inter in Coppa Italia. Anche in quel caso il classe 97′ era stato esemplare ed era stato votato come migliore in campo dai suoi tifosi. “Ha le qualità per essere un centrocampista completo” aveva affermato Pioli nella conferenza stampa prima del match contro i partenopei, e Bennacer lo ha dimostrato abbinando corsa e tecnica per tutti i novanta minuti e dominando in mezzo al campo.

Sul proprio account Twitter, la Lega Serie A ha voluto sottolineare la grandissima gara giocata del 25enne analizzando su una heat map la sua partita, e commentando: “Le chiavi del centrocampo del Milan sono roba sua: Ismael Bennacer. Quantità e qualità in Napoli-Milan”. Una serie di performance positive che non sono passate inosservate neanche al tecnico rossonero, che gli sta dando sempre spazio in queste settimane.

Il centrocampista algerino è tra l’altro vicinissimo al rinnovo con i rossoneri fino al 2026 a circa 3 milioni all’anno, per cui manca veramente solo l’annuncio, atteso a giorni. Una prova del fatto che la dirigenza e lo stesso Stefano Pioli puntano molto su di lui e sulle sue qualità anche per il futuro, insieme all’aggressività di Tonali e alle caratteristiche del giocatore che probabilmente verrà preso sostituire Franck Kessie. Il tutto senza dimenticare Yacine Adli e Tommaso Pobega.