Leao, super rovesciata in allenamento: compagni e tifosi impazziscono – VIDEO

L’attaccante portoghese regala spettacolo a Milanello. I compagni restano estasiati e corrono ad abbracciarlo. Giocata pazzesca!

E’ un Rafael Leao in versione superlativa quello che stiamo vedendo in questa stagione. L’attaccante ex Lille ha trovato finalmente la continuità, ovvero quell’aspetto che gli mancava per diventare un top player. Sta facendo vedere cose strabilianti e praticamente in ogni partita, cosa che lo ha reso fenomenale.

Tanti occhi su di lui, tanti club interessati. Questo è inevitabile quando ti metti in mostra come sta facendo lui. Ciò che più impressiona è la sua qualità mista alla velocità. Quando si butta palla in avanti e accelera diventa imprendibile per qualsiasi difensore. Ha fatto ballare la samba a Fabian Ruiz domenica scorsa, nel big match giocato al “Diego Armando Maradona” contro il Napoli. Match vinto per 1-0, Rafa non ha segnato ma è stato comunque uno dei migliori in campo.

Un altro aspetto che sta sorprendendo è anche la sua capacità di rientrare in fase difensiva e dare una mano ai suoi compagni quando sono in difficoltà. Questa cosa non si era mai vista nei primi due anni di Milan! Quando parliamo di completezza, ci riferiamo proprio a questo. Finalmente Rafael Leao è decisivo, tuttofare, forte. Senza di lui la squadra di Stefano Pioli perde qualcosa, ed è soprattutto meraviglioso vederlo sorridere ogni qualvolta tocca il pallone con i piedi. Non lo fa di proposito, gli viene naturale: è così, Rafa.

Leao fa il fenomeno non solo in campionato: giocata da circo a Milanello

Chi è esperto di calcio, sa che una delle regole fondamentali di questo sport è: per giocare bene la domenica, bisogna impegnarsi al massimo durante tutta la settimana di allenamenti. Ed è quello che tutto il Milan sta facendo durante l’arco di questa stagione. Lo fa anche Rafael Leao, che “riscalda i motori” in vista di sabato sera quando a San Siro arriverà l’Empoli. Le giocate dei campioni non sono mai improvvisate, e Leao questo lo sa bene.

Ecco perché quest’oggi a Milanello ne ha provata una delle sue. Una rovesciata che sta diventando quasi il suo marchio di fabbrica. Finora non è stato molto fortunato, ha preso una traversa con Atletico Madrid e Cagliari e ha sfiorato il palo contro la Salernitana. Oggi è andato in gol in allenamento, tra l’incredulità generale dei suoi compagni di squadra che non hanno esitato a mettersi le mani tra i capelli e a correre in contro al portoghese. Un gol da cineteca, sperando di vederne finalmente uno nelle gare che contano!

CLICCA QUI PER VEDERE IL CLAMOROSO GOL DI LEAO IN ALLENAMENTO