Ibrahimovic, sorpresa ai bambini del Milan: visita all’Under 13 – FOTO

Il cuore enorme di Zlatan Ibrahimovic. Ha regalato una giornata indimenticabile ad un gruppo del settore giovanile rossonera

Zlatan Ibrahimovic è un grande giocatore ma è anche un grande uomo. Da non confondere con il personaggio che si è creato negli anni, quella è un’altra cosa. Le sue reazioni strambe, il suo ego smisurato, non rappresentano la persona ma ciò che lui vuol fare vedere in pubblico.

E’ finalmente tornato in campo dopo un periodo di inattività. Forzato, ovviamente. La causa è stata un problema al tendine d’achille. Per lui non è stato il primo infortunio in quella zona del corpo. Un fastidio che ha iniziato a sentire nel primo tempo di Milan-Juventus, gara giocatasi a fine gennaio, e che lo ha costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco. Tra terapie, riabilitazione, riposo, palestra, addominali a testa in giù, il suo recupero sembra dover perdurare ancora per un po’ di tempo.

E invece ha sorpreso tutti nella settimana che ha preceduto il big match contro il Napoli. Si è allenato due giorni con il resto della squadra, anzi come ha detto Pioli: “Ha fatto due mezzi allenamenti col gruppo”. Ma questo è bastato per essere convocato nella gara che aveva un peso specifico notevole nella lotta per lo Scudetto. Una partita che il Milan ha portato a casa con il risultato di 0-1, e in qualche modo anche Ibra è stato importante. E’ subentrato nei minuti finali con il compito di tenere palla lontana dall’area rossonera, e ci è riuscito con il prezioso contributo di Franck Kessie.

Ibrahimovic cuore d’oro: il gesto per la cantera rossonera

Adesso sembra essersi ripreso del tutto, anche se ovviamente non è ancora pronto per giocare novanta minuti. Nel caso in cui Giroud non dovesse essere pronto per l’Empoli (sabato sera a San Siro, ma il francese è uscito malconcio dopo la sfida col Napoli) difficilmente comunque potremo vedere Ibra titolare. Sarà comunque importante a gara in corso.

Ma concentriamoci adesso sul gesto speciale di Ibrahimovic. Nella giornata odierna ha fatto una sorpresa all’Under 13 del Milan, andando a trovare tutti i ragazzi che sognano un giorno di diventare come lui. La foto è già virale sui social, ed è stata pubblicata dal giovanissimo Pietro Avogadro su Instagram. Pietro è una promessa delle giovanili rossonere e di lui si parla già molto bene. Ibra oggi lo ha reso felice in maniera particolare, perché a volte basta poco per far sorridere dei bambini. E Zlatan questo lo sa bene!