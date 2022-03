Milan, “Mundo Deportivo” è sicuro | 4 colpi a zero!

Il club ha le idee già ben chiare sul mercato estivo 2022. La rivoluzione della rosa riguarda anche le cronache milaniste.

Una delle società calcistiche più attive in vista del prossimo calciomercato estivo sarà a detta di tutti il Barcellona. Una grande decaduta del calcio europeo, visto che per la prima volta dopo decenni è retrocessa quest’anno dalla Champions all’Europa League.

La squadra si sta riprendendo grazie alla cura di Xavi Hernandez, ex storico centrocampista che è stato chiamato alla guida dei blaugrana. E già a gennaio scorso sono arrivati nel club calciatori di spessore come Ferràn Torres, Aubameyang e Adama Traoré.

Ma secondo il quotidiano iberico El Mundo Deportivo, il Barça ha già le idee chiare per rinforzarsi ancora di più nella prossima stagione. In arrivo ci sarebbero diversi elementi di valore internazionale, dall’età neanche giovanissima. La lista di Xavi è pronta ed i dirigenti sono già al lavoro.

Barça, che colpi! In arrivo da Premier e Serie A

Il suddetto quotidiano spagnolo oggi parla dei primissimi obiettivi dei catalani per l’estate. C’è un filo, neanche sottilissimo, che collega le cronache del Barcellona a quelle del Milan. Infatti, tra i calciatori indicati da Xavi, si contano nomi che in qualche modo sono nell’orbita dei rossoneri.

Tra gli obiettivi più vicini già ad oggi spunta infatti Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano del Milan lascerà indubbiamente il suo attuale club. No al rinnovo contrattuale e partenza già stabilita a costo zero. Il Barça appare in pole per ingaggiare Kessie, visto che in questi giorni si sta dialogando con l’entourage per trovare l’accordo decisivo.

Kessie avrebbe dato il suo benestare al trasferimento: non vorrebbe restare in Italia (come fece invece Calhanoglu un anno fa) per giocare contro il Milan, bensì proverebbe un’esperienza estera completamente nuova.

Non è finita qui! Il Barcellona infatti starebbe per strappare anche un paio di elementi che il Milan ha seguito da vicino nei mesi scorsi. In primis Andreas Christensen, difensore centrale del Chelsea ormai deciso a lasciare la Premier. La sua firma con i catalani dovrebbe essere ormai imminente.

L’altro è il terzino marocchino Nouassir Mazaraoui, laterale classe ’97 che è stato proposto al Milan dal suo agente Mino Raiola. I rossoneri ci stavano pensando, ma il Barça sembra essersi inserito nella trattativa e starebbe convincendo il calciatore dell’Ajax a firmare prossimamente.

Non da sottovalutare anche il tentativo catalano per riportare in patria Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea anche lui in scadenza. Il terzino classe ’89 non è un colpo di prospettiva, bensì un calciatore di grande maturità e duttilità, che farebbe comodo ad una squadra tendenzialmente giovane.

Tutti colpi a parametro zero di assoluto spessore, per rendere il Barcellona nuovamente una squadra dai grandi obiettivi. Magari in attesa del colpaccio dell’estate: ovvero strappare il fenomenale bomber Erling Haaland ai rivali del Real Madrid.