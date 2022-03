ML – Giroud, Ibrahimovic e Romagnoli: le ultime da Milanello

Le ultime novità provenienti da Milanello e raccolte da MilanLive.it. Quattro rossoneri non si sono allenati con il gruppo oggi…

Dopo il giorno di riposo concesso ieri ai rossoneri da Stefano Pioli, oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico rossonero ha dovuto rinunciare a quattro giocatori per la seduta di gruppo odierna. In tre hanno svolto dei lavori individuali e personalizzati.

Partendo dal primo, Olivier Giroud, uscito acciaccato dal big match contro il Napoli, ha svolto una seduta di scarico in palestra. L’attaccante francese, decisivo domenica sera, dovrà sicuramente recuperare energie e fiato. A seguito dell’ultima di campionato, aveva rimediato una distorsione alla caviglia e un bel taglio sul polpaccio.

Niente di grave per il bomber, e per questo si prevede che torni in gruppo nei prossimi giorni. Come da programma, anche Zlatan ha svolto l’allenamento in palestra. Ibrahimovic, nonostante il rientro in campo contro il Napoli (nei minuti finali di gara), è tornato oggi ad allenarsi in palestra, svolgendo un lavoro personalizzato. Lo svedese aveva recuperato di recente dall’infortunio al tendine d’Achille, ma pare che ci sia bisogno di una certa cautela.

Per quanto riguarda Alessio Romagnoli, questo si è allenato oggi sul campo ma in solitaria. Personalizzato anche per il capitano, che dovrebbe ormai essere in via di ripresa dal leggero infortunio rimediato in Coppa Italia contro l’Inter. Continua il lavoro di recupero anche per Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese ha rimediato una lesione muscolare la scorsa settimana durante un allenamento, e adesso sta portando avanti le cure per recuperare dall’infortunio.