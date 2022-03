Deulofeu, il retroscena: l’offerta del Milan e l’insidia inglese

Le ultime su Gerard Deulofeu, obiettivo di mercato del Milan che ha già giocato in maglia rossonera qualche stagione fa.

C’è un calciatore che è passato molto rapidamente nelle fila del Milan, in una stagione di transizione e non proprio indimenticabile. Ma nonostante ciò ha lasciato di sé un ottimo ricordo.

Si tratta dello spagnolo Gerard Deulofeu, che dal gennaio al giugno 2017 ha giocato in prestito al Milan con ottimi riscontri. Il classe ’94 era giunto in prestito dall’Everton, ma nonostante le ottime prestazioni non è stato riscattato dai rossoneri anche per via del cambio di proprietà.

Oggi Deulofeu è di nuovo protagonista in Serie A. Le sue qualità sono a disposizione dell’Udinese, che sta ottenendo un’importante salvezza anticipata anche grazie alle prodezze del talento cresciuto nel Barcellona. Un calciatore che è già sulla bocca di tutti, come possibile crack della prossima estate di mercato.

Due anni fa poteva tornare al Milan

Deulofeu poteva tornare al Milan. Questo il retroscena svelato da Calciomercato.com, che ha ricordato come due estati fa Paolo Maldini avesse preso contatti con il giocatore ed il suo entourage per un possibile ritorno di fiamma.

Era il 2020 ed i rossoneri erano in cerca di un rinforzo per le corsie laterali offensive (poi sarebbero arrivati Diaz e Hauge), quando fu fatto anche il nome di Deulofeu. Il Milan ha fatto un sondaggio con gli agenti e con il Watford, all’epoca club in cui militava il calciatore spagnolo.

Alla fine l’ha spuntata l’Udinese della famiglia Pozzo, che lo ha rilanciato ed oggi può contare sulla sua verve ritrovata. Eppure c’è chi accosta nuovamente Deulofeu al Milan: nelle ultime settimane si è tornato a parlare del club rossonero nel destino dell’esterno d’attacco. Una voce che però da Milanello tengono a smentire.

Deulofeu, anche se molto stimato, non è considerato un obiettivo per il prossimo futuro. Vero che il Milan potrebbe ingaggiare un nuovo esterno offensivo come alternativa a Saelemaekers, ma si valutano profili diversi da quello dell’ex Barça.

Piuttosto l’insidia vera arriva dalla Premier League. Pare che il West Ham United sia molto attratto dalle attuali qualità di Deulofeu e sarebbe intenzionato a riportarlo in Inghilterra. Un’ipotesi chiara per l’estate, con l’Udinese che non intende blindarlo, bensì attende proposte almeno da 20 milioni di euro.

Eppure Deulofeu un futuro in rossonero lo sogna ancora. Tempo fa disse: “Mi piacerebbe chiudere la carriera nel Milan o nell’Everton, due squadre che porto nel cuore ed in cui mi sono trovato benissimo”. Chissà che tra qualche anno…