Fifa 22, Squadra della Settimana: c’è Theo Hernandez, ecco l’overall

Dopo la grande prestazione contro il Napoli, il rossonero è stato inserito nel Team of The Week di FIFA 22. Anche l’AC Milan ha condiviso la notizia…

Come di consueto, FIFA 22 ha stilato la formazione dei migliori giocatori dell’ultimo weekend: il famoso Team of The Week targato EA Sports. La lista, un 11 ideale, tiene in considerazione i cinque migliori campionati europei, e rientrarci è qualcosa di davvero notevole e prestigioso.

Questa settimana (e non è la prima volta) un rossonero è stato inserito da FIFA nell’importante formazione. Si tratta di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan. Il francese è stato certamente selezionato per la grande prova messa in campo contro il Napoli.

In quella partita tutti i rossoneri hanno dato il massimo, ma il guizzo tecnico e la velocità mostrati da Theo non hanno avuto eguali. Non è un caso che abbia ricevuto una valutazione di 97 nel valore relativo alla velocità. Il terzino ha probabilmente giocato una delle migliori partite della stagione, nonostante il cartellino giallo rimediato e che è gli è costato la squalifica per la prossima gara.

Dalla Serie A, c’è un altro giocatore a far compagnia a Theo Hernandez nella migliore formazione della settimana, ovvero Lautaro Martinez. L’argentino è reduce dalla tripletta contro la Salernitana. Ma c’è di più, presente nell’11 anche Romain Faivre, il trequartista tanto accostato al Milan nei mesi scorsi e che oggi sta facendo faville con la maglia del Lione.

Faivre ha lasciato il Brest a gennaio per unirsi ai Les Gones, e sta già dimostrando tutto il suo potenziale.

Changing the title races and battles for European spots. #TOTW 25 is now live in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/NllKh9vjhX — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 9, 2022

Tornado a Theo Hernandez, anche il Milan ha festeggiato il suo inserimento nel TOW di FIFA 22, repostando la notizia su Twitter: