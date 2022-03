Kalulu, una giornata a Milanello vista attraverso i suoi occhi | VIDEO

Il club rossonero ha pubblicato il video di una giornata a Milanello vissuta con occhi di Kalulu.

Il Milan negli ultimi anni non è migliorato solamente negli ambiti sportivi e commerciali, ma anche nel rapporto con i tifosi. Il club ha cercato di promuovere iniziative che coinvolgessero la numerosa fanbase presente in Italia e anche all’estero.

In quest’ottica il Milan ha più volte pubblicato dei contenuti video sui social network per far sentire i tifosi più vicini alla squadra e mostrare a volte quello che succede dietro le quinte delle partite e degli allenamenti.

In queste ore è stato postato un filmato che mostra una giornata vissuta a Milanello con gli occhi di Pierre Kalulu, difensore che si sta mettendo particolarmente in luce in questa stagione dopo aver già fatto buone cose nella scorsa. Nel video si può notare tutto quello che fa l’ex Lione dal momento dell’arrivo presso il centro sportivo di Carnago.

Dopo il saluto ai compagni, va in cucina a scegliere cosa mangiare a pranzo. Viene ripreso il momento in cui è a tavola con il resto della squadra. Successivamente si vedono lo spogliatoio di Milanello, la palestra e le piscine. Infine c’è l’allenamento sul campo agli ordini di mister Stefano Pioli. Un filmato che certamente i supporter rossoneri apprezzeranno.