Milan, a Napoli ha conquistato tutti: ora la firma sul rinnovo

Protagonista a Napoli, ora si appresta a firmare il rinnovo di contratto. Il calciatore è uno dei punti fermi del presente e del futuro del Milan di Stefano Pioli

E’ il momento di Ismael Bennacer. Ora, finalmente, tutti si sono accorti dell’importanza del centrocampista algerino nello scacchiere di Stefano Pioli.

Quando sta bene, l’ex Empoli, è un giocatore devastante. A Napoli, è stato sicuramente il migliore in campo. Ha rappresentato una spina sul fianco per gli azzurri: ha abbinato quantità e qualità; pressing, per recuperare il pallone, e inserimenti, come in occasione del rigore non assegnato, nei primi minuti al Diavolo.

Bennacer, giocando in una posizione, un po’ diversa rispetto al solito, da mezzala destra, è riuscito anche ad andare alla conclusione, trovando un attendo Ospina. Ma non è la prima volta che l’algerino gioca una grande partita. Il calciatore è un punto fermo della squadra di Pioli e lo ha dimostrato in altre circostanze, con prove maiuscole.

E’ sotto gli occhi di tutti, però, che da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, Bennacer non ha sbagliato un colpo. Il giocatore è così finito sotto la lente di ingrandimento del Corriere dello Sport, che ne esalta le caratteristiche.

Il quotidiano sportivo, conferma quanto scritto negli ultimi giorni, con Bennacer che si appresta a mettere nero su bianco per un nuovo contratto.

L’accordo è stato praticamente trovato, con l’algerino che andrà a guadagnare più del doppio rispetto all’attuale contratto. Oggi l’ex Empoli intasca 1,4/1,5 milioni di euro netti a stagione. La firma lo porterà a guadagnare 3/4 milioni con i bonus.

Contratto fino al 30 giugno 2026, come successo già con Theo Hernandez e come succederà quasi certamente con Rafael Leâo.

Il portoghese sarà il prossimo. E’ stato lo stesso calciatore a giurare amore ai colori rossoneri. Vuole vincere con il Diavolo e stavolta non ci saranno problemi. La fumata bianca è solo questione di tempo.

Fiducia in Maldini

Con gli addii di Alessio Romagnoli e Franck Kessie si traccerà dunque una linea, chiudendo definitivamente con il passato. Dalla prossima stagione Stefano Pioli si troverà a lavorare con calciatori acquistati solamente da Elliott. Le firme di Saelemaekers, Gabbia, Calabria, Theo Hernández, e quelle imminenti di Leao e Bennacer, oltre che di Kalulu e Tonali, dimostrano che il progetto targato Maldini è solido e che i rossoneri stanno davvero tornando grandi.