ML – Ibrahimovic, Giroud e Romagnoli: notizie positive da Milanello

Da Milanello giungono delle news importanti che riguardano le condizioni fisiche Ibrahimovic, Giroud e Romagnoli.

In vista di Milan-Empoli è importante capire lo stato di forma della squadra di alcuni giocatori rossoneri, alla luce di alcuni recenti problemi fisici. Da Milanello ci arrivano notizie positive.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi Olivier Giroud è tornato ad allenarsi sul campo per svolgere un lavoro personalizzato. Ha fatto corsa e scatti. Ieri aveva effettuato una seduta in palestra e nella giornata odierna ha fatto ritorno sul prato del centro sportivo di Carnago. Anche Alessio Romagnoli ha svolto un allenamento personalizzato.

Per entrambi non sembra in dubbio la convocazione per Milan-Empoli. Stesso discorso per Zlatan Ibrahimovic, entrato negli ultimissimi minuti del big match di Napoli. Oggi ha svolto un programma personale tra palestra e campo, sta rispettando la tabella prevista dallo staff rossonero per raggiungere quanto prima la migliore condizione fisica. Sabato partirà nuovamente dalla panchina, però dovrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto alla sfida del San Paolo.