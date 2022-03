Noa Lang, il messaggio social è eloquente: futuro al Milan? – FOTO

Sul proprio profilo Instagram l’attaccante olandese ha fatto sapere di star ascoltando un brano intitolato al dt rossonero.

I social rappresentano ormai un’ importante fonte di informazioni, anche in ambito calcistico. Stati d’animo e messaggi dei protagonisti possono essere interpretati come indizi per il futuro.

Ecco quindi che si può leggere in chiave calciomercato una storia Instagram postata da un calciatore che è in orbita Milan da qualche tempo, e sul cui futuro non c’è ancora chiarezza. Parliamo del 22enne olandese Noa Lang, giovane stella del calcio europeo sul quale Paolo Maldini ha messo gli occhi.

Impossibile quindi non far caso alla storia Instagram del giovane che è in macchina ad ascoltare una canzone che è intitolata proprio al dt dei rossoneri: “Maldini – ENDS, Ertu”. All’interno della storia c’è anche il commento del ragazzo: “Chi sa, sa..!”.

Una tesi che viene sostenuta anche dal fatto che in mattinata Tuttosport ha parlato proprio del trequartista come possibile obiettivo rossonero. Il quotidiano ha affiancato il suo nome a quelli dell’atalantino Malinovskyi e del fantasista dell’Empoli, Nedim Bajrami. Di Lang in chiave Milan si parla già da quest’estate, quando il suo procuratore ha avuto un colloquio con la società di via Aldo Rossi.

In estate il Diavolo proverà ad affondare il colpo su un giocatore con quelle caratteristiche e il numero 10 del Club Bruges è sicuramente un profilo da tenere d’occhio in questo senso. Lang ha un prezzo che si aggira intorno ai 25 milioni, tanti ma non tantissimi per uno dei prospetti più interessanti, che quest’anno si è anche messo in mostra in Champions League.