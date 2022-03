Renato Sanches, il giornalista: “Milan? Improbabile, nell’ambiente si dice che…”

Nuove voci sul centrocampista che interessa molto al Milan per la prossima stagione. Concorrenti esteri ma anche italiani

Il Milan è sempre molto attento a ciò che succede nel mercato internazionale. La dirigenza rossonera ha già in mente quelli che sono gli obiettivi per il prossimo futuro del club, per cercare di dare sempre più qualità e giovinezza ad una rosa in continua e costante crescita.

Maldini e Massara sono al lavoro alla ricerca di nuovi talenti. Sembra fatta ormai per il difensore Sven Botman, anche se tutto è rimandato alla prossima estate quando si cercherà di definire il colpo, ma non è l’unico acquisto in programma. Si cerca anche un centrocampista, dato che ogni giorno di più si avvicina inesorabilmente la data di scadenza del contratto di Franck Kessie che con grande probabilità lascerà il Milan a parametro zero.

E’ vero, di sicuro arriverà Yacine Adli. Il giocatore militante in Ligue 1 è stato acquistato ormai quasi un anno fa dal Bordeaux ed è rimasto un altro anno lì in prestito. Ci sarà il ritorno anche di Tommaso Pobega, per un reparto che va sempre più rafforzandosi. Non dimentichiamoci che sono già presenti in rosa due colossi come Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Quello che sembra servire, se le cose dovessero andare proprio così, è comunque un centrocampista ma che abbia caratteristiche più offensive e che all’occorrenza possa anche sostituire sulla trequarti un Brahim Diaz che va ad intermittenza.

La Juventus su Renato Sanches: il Milan deve fare attenzione

Il Milan sembra aver trovato il profilo ideale in Renato Sanches. Il portoghese è un’esplosione di qualità e fisicità, e soprattutto ha dalla sua parte la carta d’identità. Piace da anni al Milan, ma le vecchie dirigenze non sono mai riuscite a portarlo a Milano. Ora le cose sembrano andare diversamente, e molti addetti ai lavori danno già l’operazione come a buon punto. La speranza c’è, e sembra che anche lo stesso giocatore sia contento di poter vestire la maglia rossonera.

A smorzare un po’ l’entusiasmo è stato poche ore fa il giornalista sportivo di fede milanista Carlo Pellegatti, con un video pubblicato sul suo profilo Youtube. Ecco cosa ha detto: “So che molti giornalisti dicono che Renato Sanches sia vicino al Milan, ma ho sempre detto di non fidarvi troppo. Ho raccolto delle informazioni da alcuni agenti internazionali e mi hanno detto che la cosa non è poi così scontata. Pare che il calciatore abbia degli ammiratori in Premier League ma non solo: su di lui c’è anche la Juventus! I bianconeri iniziano a fiutare il colpo, chissà che non diano filo da torcere al Milan. E’ questa l’indiscrezione di stasera”.