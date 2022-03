Rissa Donnarumma-Neymar, arriva la smentita: pubblicata la chat di Whatsapp – FOTO

Il brasiliano e l’ex Milan non ci stanno e smentiscono la fake news sulla rissa di ieri sera dopo la sconfitta.

Nella serata di ieri il Psg è caduto clamorosamente al Bernabeu sotto i colpi del Real Madrid ed è stato inaspettatamente eliminato dalla Champions League, vedendo quindi sfumare l’obiettivo più importante della stagione.

A dare il via alla rimonta era stata una papera dell’ex portiere rossonero, Gianluigi Donnarumma, che aveva perso un pallone sanguinoso in area, ribadito poi in rete da Benzema. Nel post partita se ne sono sentite di tutti i tipi sulle reazione dei calciatori all’eliminazione e aveva fatto scalpore la notizia di una rissa fra il portiere e Neymar.

La stella brasiliana, secondo i media, aveva criticato Donnarumma per l’errore, ricevendo poi altre critiche da quest’ultimo per un altro errore. La situazione sarebbe degenerata e solo l’intervento dei compagni avrebbe evitato che i due arrivassero allo scontro fisico. Una notizia abbastanza grave, che si aggiungeva alla già grande delusione di tutto l’ambiente parigino per l’ennesima eliminazione nella massima competizione europea: un traguardo che il Psg proprio non riesce ad ottenere.

Poco fa sono però arrivate le prime smentire riguardo questa notizia. Non ci sarebbe stato nessuno scontro fra i due compagni di squadra e ad affermarlo sono proprio loro. Neymar ha infatti pubblicato su Instagram la chat con il il portiere, che gli aveva scritto il messaggio: “Ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile”.

Immediata la risposta del brasiliano: “Tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio”.