Milan-Empoli, Florenzi o Calabria a sinistra? Pioli fa chiarezza

L’allenatore rossonero ha rivelato la sua soluzione preferita per sostituire Theo Hernandez nella sfida di domani.

Domani sera alle 20:45 i rossoneri ospitano l’Empoli di Andreazzoli per continuare la corsa verso lo scudetto. Stefano Pioli ha da poco parlato nella conferenza stampa pre-match, sciogliendo alcuni dubbi di formazione.

Contro la formazione toscana i rossoneri dovranno fare a meno di Theo Hernandez. Il francese è squalificato e sulla fascia sinistra toccherà quindi a qualcun altro prendere il suo posto. Le soluzioni al momento sono due: Davide Calabria o Alessandro Florenzi, entrambi verrebbero quindi adattati.

Il tecnico emiliano ha già in mente la soluzione migliore e ha risposto così a precisa domanda sull’argomento: “Florenzi a sinistra con la Sampdoria mi era piaciuto molto, al momento preferisco Calabria a destra e Florenzi a sinistra. Domani poi vedremo”.

Il laterale ex Roma era stato infatti già utilizzato in quel ruolo nella sfida contro i blucerchiati, sempre per sostituire Theo Hernandez, e si era comportato molto bene. I rossoneri in quell’occasione non avevano subito gol e in generale avevano subito pochi rischi in difesa. Decisamente poche chance invece per Ballo-Touré, che è finito molto indietro nelle gerarchie. La scelta definitiva Pioli la prenderà solamente domani.